https://ria.ru/20240812/ukraina-1965723434.html
Запад воюет с Россией руками украинцев, заявил Путин
Запад воюет с Россией руками украинцев, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
Запад воюет с Россией руками украинцев, заявил Путин
Запад руками украинцев воюет с Россией, противник выполняет волю западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:56
2024-08-12T14:56
2024-08-12T15:24
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Запад руками украинцев воюет с Россией, противник выполняет волю западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин."Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, руками украинцев Запад с нами (Россией - ред.) воюет", - сказал Путин на оперативном совещании.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Запад воюет с Россией руками украинцев, заявил Путин
Путин: противник России руками украинцев выполняет волю западных хозяев
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Запад руками украинцев воюет с Россией, противник выполняет волю западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, руками украинцев Запад с нами (Россией - ред.) воюет", - сказал Путин на оперативном совещании.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.