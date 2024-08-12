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Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
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14:51 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965721181.html
Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область
Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область
Командир ВСУ назвал нападение на Курскую область "последней надеждой Украины", кадры с показаниями украинского военнопленного публикует ФСБ России. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:51
2024-08-12T14:51
курская область
россия
беловский район
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Командир ВСУ назвал нападение на Курскую область "последней надеждой Украины", кадры с показаниями украинского военнопленного публикует ФСБ России. Пленный, назвавшийся Русланом Полторацким, рассказал, что его командир носил позывной "Стриж". "Он сказал, что вся эта операция - последняя надежда Украины", - сказал пленный. Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
курская область
россия
беловский район
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353
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Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода
Схваченный в Курской области украинский десантник рассказал, что план был дойти сначала до Курска, а затем - до Белгорода. Основная цель - "захватить побольше территорий", чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров.
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курская область, россия, беловский район, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курская область, Россия, Беловский район, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область

Пленный: в ВСУ считают нападение на Курскую область последней надеждой Украины

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Командир ВСУ назвал нападение на Курскую область "последней надеждой Украины", кадры с показаниями украинского военнопленного публикует ФСБ России.
Пленный, назвавшийся Русланом Полторацким, рассказал, что его командир носил позывной "Стриж".
"Он сказал, что вся эта операция - последняя надежда Украины", - сказал пленный.
Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Курская областьРоссияБеловский районВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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