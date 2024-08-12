https://ria.ru/20240812/ukraina-1965721181.html
Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область
Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область
Командир ВСУ назвал нападение на Курскую область "последней надеждой Украины", кадры с показаниями украинского военнопленного публикует ФСБ России. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:51
2024-08-12T14:51
2024-08-12T14:51
курская область
россия
беловский район
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Командир ВСУ назвал нападение на Курскую область "последней надеждой Украины", кадры с показаниями украинского военнопленного публикует ФСБ России. Пленный, назвавшийся Русланом Полторацким, рассказал, что его командир носил позывной "Стриж". "Он сказал, что вся эта операция - последняя надежда Украины", - сказал пленный. Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
курская область
россия
беловский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_9452fd1813893939ec851ae83b4ea9de.jpg
Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода
Схваченный в Курской области украинский десантник рассказал, что план был дойти сначала до Курска, а затем - до Белгорода.
Основная цель - "захватить побольше территорий", чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров.
2024-08-12T14:51
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PT4M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, беловский район, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курская область, Россия, Беловский район, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область
Пленный: в ВСУ считают нападение на Курскую область последней надеждой Украины
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Командир ВСУ назвал нападение на Курскую область "последней надеждой Украины", кадры с показаниями украинского военнопленного публикует ФСБ России.
Пленный, назвавшийся Русланом Полторацким, рассказал, что его командир носил позывной "Стриж".
"Он сказал, что вся эта операция - последняя надежда Украины", - сказал пленный.
Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.