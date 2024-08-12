https://ria.ru/20240812/ukraina-1965721181.html

Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область

Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

Пленный рассказал, что значило для Украины нападение ВСУ на Курскую область

Командир ВСУ назвал нападение на Курскую область "последней надеждой Украины", кадры с показаниями украинского военнопленного публикует ФСБ России. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:51

2024-08-12T14:51

2024-08-12T14:51

курская область

россия

беловский район

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Командир ВСУ назвал нападение на Курскую область "последней надеждой Украины", кадры с показаниями украинского военнопленного публикует ФСБ России. Пленный, назвавшийся Русланом Полторацким, рассказал, что его командир носил позывной "Стриж". "Он сказал, что вся эта операция - последняя надежда Украины", - сказал пленный. Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

россия

беловский район

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Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода Схваченный в Курской области украинский десантник рассказал, что план был дойти сначала до Курска, а затем - до Белгорода. Основная цель - "захватить побольше территорий", чтобы потом обменять их в ходе мирных переговоров. 2024-08-12T14:51 true PT4M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, беловский район, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)