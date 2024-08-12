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На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки - РИА Новости, 12.08.2024
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14:41 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965718166.html
На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки
На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки - РИА Новости, 12.08.2024
На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки
Один из учебных центров на Украине закупил более 30 тысяч некачественных аптечек для военных на сумму 58,5 миллиона гривен (1,4 миллиона долларов), сообщили в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:41
2024-08-12T14:41
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один из учебных центров на Украине закупил более 30 тысяч некачественных аптечек для военных на сумму 58,5 миллиона гривен (1,4 миллиона долларов), сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР) страны. "Предъявили обвинение экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, учебный центр заключил с предпринимателями восемь контрактов на поставку более 30 тысяч аптечек на 58,5 миллиона гривен. При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленного товара. "Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты – не надлежащего качества. Таким образом применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих", - добавили в госбюро расследований.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки

ГБР Украины: учебный центр закупил более 30 тысяч некачественных военных аптечек

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один из учебных центров на Украине закупил более 30 тысяч некачественных аптечек для военных на сумму 58,5 миллиона гривен (1,4 миллиона долларов), сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР) страны.
"Предъявили обвинение экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, учебный центр заключил с предпринимателями восемь контрактов на поставку более 30 тысяч аптечек на 58,5 миллиона гривен. При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленного товара.
"Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты – не надлежащего качества. Таким образом применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих", - добавили в госбюро расследований.
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