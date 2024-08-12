https://ria.ru/20240812/ukraina-1965718166.html

На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки

На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки - РИА Новости, 12.08.2024

На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки

Один из учебных центров на Украине закупил более 30 тысяч некачественных аптечек для военных на сумму 58,5 миллиона гривен (1,4 миллиона долларов), сообщили в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:41

2024-08-12T14:41

2024-08-12T14:41

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один из учебных центров на Украине закупил более 30 тысяч некачественных аптечек для военных на сумму 58,5 миллиона гривен (1,4 миллиона долларов), сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР) страны. "Предъявили обвинение экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, учебный центр заключил с предпринимателями восемь контрактов на поставку более 30 тысяч аптечек на 58,5 миллиона гривен. При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленного товара. "Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты – не надлежащего качества. Таким образом применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих", - добавили в госбюро расследований.

https://ria.ru/20240716/sudya-1960029931.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины