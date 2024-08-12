https://ria.ru/20240812/ukraina-1965718166.html
На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки
На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки - РИА Новости, 12.08.2024
На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки
Один из учебных центров на Украине закупил более 30 тысяч некачественных аптечек для военных на сумму 58,5 миллиона гривен (1,4 миллиона долларов), сообщили в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:41
2024-08-12T14:41
2024-08-12T14:41
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один из учебных центров на Украине закупил более 30 тысяч некачественных аптечек для военных на сумму 58,5 миллиона гривен (1,4 миллиона долларов), сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР) страны. "Предъявили обвинение экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, учебный центр заключил с предпринимателями восемь контрактов на поставку более 30 тысяч аптечек на 58,5 миллиона гривен. При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленного товара. "Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты – не надлежащего качества. Таким образом применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих", - добавили в госбюро расследований.
https://ria.ru/20240716/sudya-1960029931.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aefb4d79dc5b3ae7653b7dacd1f24fb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине учебный центр закупал для военных некачественные аптечки
ГБР Украины: учебный центр закупил более 30 тысяч некачественных военных аптечек
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один из учебных центров на Украине закупил более 30 тысяч некачественных аптечек для военных на сумму 58,5 миллиона гривен (1,4 миллиона долларов), сообщили в понедельник в госбюро расследований (ГБР) страны.
"Предъявили обвинение экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, учебный центр заключил с предпринимателями восемь контрактов на поставку более 30 тысяч аптечек на 58,5 миллиона гривен. При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленного товара.
"Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты – не надлежащего качества. Таким образом применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих", - добавили в госбюро расследований.