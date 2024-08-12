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"Безумие". На Западе ужаснулись приказам Зеленского - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 12.08.2024 (обновлено: 17:42 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965688210.html
"Безумие". На Западе ужаснулись приказам Зеленского
"Безумие". На Западе ужаснулись приказам Зеленского - РИА Новости, 12.08.2024
"Безумие". На Западе ужаснулись приказам Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз назвал операции ВСУ последних дней сумасшествием. Об этом он написал в соцсети X."Сначала отчаянное самоубийство в Курской... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:14
2024-08-12T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
курская область
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал операции ВСУ последних дней сумасшествием. Об этом он написал в соцсети X."Сначала отчаянное самоубийство в Курской области, пока Восточный фронт рушится. Теперь диктатор Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие", — говорится в публикации.Накануне вечером градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.
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в мире, вооруженные силы украины, курская область, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Владимир Зеленский
"Безумие". На Западе ужаснулись приказам Зеленского

Журналист Боуз назвал атаки ВСУ на Курскую область и ЗАЭС безумием

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал операции ВСУ последних дней сумасшествием. Об этом он написал в соцсети X.

"Сначала отчаянное самоубийство в Курской области, пока Восточный фронт рушится. Теперь диктатор Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие", — говорится в публикации.

Накануне вечером градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС
Вчера, 08:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияВладимир Зеленский
 
 
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