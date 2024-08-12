https://ria.ru/20240812/ukraina-1965688210.html

"Безумие". На Западе ужаснулись приказам Зеленского

"Безумие". На Западе ужаснулись приказам Зеленского - РИА Новости, 12.08.2024

"Безумие". На Западе ужаснулись приказам Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз назвал операции ВСУ последних дней сумасшествием. Об этом он написал в соцсети X."Сначала отчаянное самоубийство в Курской... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:14

2024-08-12T13:14

2024-08-12T17:42

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

курская область

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал операции ВСУ последних дней сумасшествием. Об этом он написал в соцсети X."Сначала отчаянное самоубийство в Курской области, пока Восточный фронт рушится. Теперь диктатор Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие", — говорится в публикации.Накануне вечером градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.

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в мире, вооруженные силы украины, курская область, россия, владимир зеленский