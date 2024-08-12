https://ria.ru/20240812/ukraina-1965675522.html

Движение "Другая Украина" призвало ООН признать нелегитимность Зеленского

Движение "Другая Украина" призвало ООН признать нелегитимность Зеленского - РИА Новости, 12.08.2024

Движение "Другая Украина" призвало ООН признать нелегитимность Зеленского

Движение "Другая Украина" обратилось к руководству ООН с требованием не регистрировать международные договоры, подписанные Владимиром Зеленским после утраты им... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:28

2024-08-12T12:28

2024-08-12T14:04

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение "Другая Украина" обратилось к руководству ООН с требованием не регистрировать международные договоры, подписанные Владимиром Зеленским после утраты им легитимности как президента Украины, и восстановить в стране конституционный порядок, следует из заявления председателя совета движения Виктора Медведчука. "На сегодняшний день "Другая Украина" является единственной украинской политической силой, выступающей за мир и урегулирование украинского конфликта <…> Наша деятельность направлена на то, чтобы стала известна истинная картина того катастрофического положения, в которое попал украинский народ", — говорится в документе.Движение направило письма генсеку ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку и председателю Генассамблеи Деннису Фрэнсису. В них говорится о нарушении конституционного правопорядка, попрании прав и свобод человека, верховенства права и демократических принципов народовластия на Украине. "Другая Украина" просит руководство ООН созвать расширенное заседание Постоянного совета для рассмотрения фактов узурпации Зеленским власти, дискриминации граждан Украины по языковому, религиозному признакам и политическим убеждениям, проявлений агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией.Еще один призыв касается недопустимости регистрации Секретариатом ООН международных договоров, подписанных от имени Украины после 21 мая 2024 года, поскольку Зеленский утратил легитимность."Зеленский захватил государственную власть путем не предусмотренного Конституцией Украины продолжения срока исполнения властных полномочий президента Украины и не является лицом, уполномоченным представлять государство Украина в международных правоотношениях, вести переговоры и заключать (подписывать) от имени государства международные договоры", — подчеркнул Медведчук.Кроме того, "Другая Украина" призвала принять меры по восстановлению конституционного правопорядка в государстве, обеспечению на Украине уважения прав и основных свобод человека и СМИ, укреплению и защите демократических институтов, влияющих на общую безопасность в Европе."Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную оценку Организации Объединенных Наций как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну", — заключил Медведчук.Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240811/konflikt-1965497422.html

https://ria.ru/20240811/zelenskij-1965478984.html

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