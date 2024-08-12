https://ria.ru/20240812/ukraina-1965673626.html

В США забили тревогу из-за шагов России после атаки ВСУ на Курскую область

В США забили тревогу из-за шагов России после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

В США забили тревогу из-за шагов России после атаки ВСУ на Курскую область

Российские военные усилили наступление в ДНР после атаки ВСУ на Курскую область, приводит мнение американского военного аналитика Майкла Кофмана издание... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:18

2024-08-12T12:18

2024-08-12T12:18

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские военные усилили наступление в ДНР после атаки ВСУ на Курскую область, приводит мнение американского военного аналитика Майкла Кофмана издание Tagesschau. "Пока что российское наступление на Покровск (Красноармейск. — Прим. ред.) ни в коем случае не застопорилось. В последние несколько дней оно даже ускорилось", — сказал он. По его словам, Украина рискует, нападая на Курскую область, так как она вряд ли сможет заставить Россию перебросить часть сил с других направлений. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965646308.html

https://ria.ru/20240812/azarov-1965626582.html

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в мире, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия