https://ria.ru/20240812/ukraina-1965646308.html

В ФРГ сообщили плохие новости ВСУ из-за атаки на Курскую область

В ФРГ сообщили плохие новости ВСУ из-за атаки на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

В ФРГ сообщили плохие новости ВСУ из-за атаки на Курскую область

Украине следовало разумнее распорядиться силами, которые она задействовала в атаке на Курскую область, приводит издание RND мнение немецкого политолога... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:08

2024-08-12T11:08

2024-08-12T12:42

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украине следовало разумнее распорядиться силами, которые она задействовала в атаке на Курскую область, приводит издание RND мнение немецкого политолога Мюнхенского университета бундесвера Карла Масалы. "Это стратегия с высоким риском <...>. Эти ресурсы Украина могла бы лучше использовать на Донбассе. Потому что там сейчас очень нестабильный фронт", — сказал он. Он добавил, что атака ВСУ на Курскую область принесет Украине больше вреда, чем пользы.По его словам, российская армия демонстрирует, что она способна продолжать наступательные операции, в то время как для продолжения операции в Курской области Киеву придется приложить значительные военные усилия. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965601561.html

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курская область, украина, вооруженные силы украины, в мире