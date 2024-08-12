https://ria.ru/20240812/ukraina-1965594108.html

В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией

В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией - РИА Новости, 12.08.2024

В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией

Украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, начнутся в середине декабря, заявил РИА Новости турецкий аналитик... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:06

2024-08-12T07:06

2024-08-12T10:29

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АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, начнутся в середине декабря, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "После стамбульских переговоров во время конфликта никогда еще не было процесса, в котором мир был бы так близок. Хотя Зеленский запретил мирные переговоры, он заявил, что Россию могут пригласить на мирную конференцию, что является очень важным событием. С другой стороны, президент Украины недавно заявил, что некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом (имеется в виду референдум. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. По его словам, позиции сторон мирных переговоров еще очень далеки друг от друга. "Видимо, процесс произошел с появлением возможности победы Дональда Трампа на американских выборах. Киевская администрация уверена, что, если такой сценарий возникнет, военная помощь уменьшится, а давление на дипломатическое решение усилится. По этой причине обе стороны в зоне конфликта пытаются консолидировать свои позиции и усилить свою переговорную силу до начала переговоров. Однако победа Трампа далеко не очевидна, поэтому Зеленский будет усиливать подобную мирную риторику до ноября", — считает аналитик. По мнению аналитика, с другой стороны, инициативы и роль посредника Китая увеличивает надежды на мир. "Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин показал, что определенная точка в этом смысле достигнута. В последние несколько недель ясно наблюдается, как некоторые эксперты и журналисты, близкие к украинской администрации, готовят народ к референдуму и мирным переговорам. Переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря, а в новом году будет подписано мирное соглашение или будет принято решение о заморозке конфликта", — резюмировал он. Ранее Владимир Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава России упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965590698.html

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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, нато