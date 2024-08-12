Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 12.08.2024 (обновлено: 10:29 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965594108.html
В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией
В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией - РИА Новости, 12.08.2024
В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией
Украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, начнутся в середине декабря, заявил РИА Новости турецкий аналитик... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:06
2024-08-12T10:29
в мире
россия
украина
москва
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, начнутся в середине декабря, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. "После стамбульских переговоров во время конфликта никогда еще не было процесса, в котором мир был бы так близок. Хотя Зеленский запретил мирные переговоры, он заявил, что Россию могут пригласить на мирную конференцию, что является очень важным событием. С другой стороны, президент Украины недавно заявил, что некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом (имеется в виду референдум. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. По его словам, позиции сторон мирных переговоров еще очень далеки друг от друга. "Видимо, процесс произошел с появлением возможности победы Дональда Трампа на американских выборах. Киевская администрация уверена, что, если такой сценарий возникнет, военная помощь уменьшится, а давление на дипломатическое решение усилится. По этой причине обе стороны в зоне конфликта пытаются консолидировать свои позиции и усилить свою переговорную силу до начала переговоров. Однако победа Трампа далеко не очевидна, поэтому Зеленский будет усиливать подобную мирную риторику до ноября", — считает аналитик. По мнению аналитика, с другой стороны, инициативы и роль посредника Китая увеличивает надежды на мир. "Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин показал, что определенная точка в этом смысле достигнута. В последние несколько недель ясно наблюдается, как некоторые эксперты и журналисты, близкие к украинской администрации, готовят народ к референдуму и мирным переговорам. Переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря, а в новом году будет подписано мирное соглашение или будет принято решение о заморозке конфликта", — резюмировал он. Ранее Владимир Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава России упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965590698.html
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией

Энгин Озер: Киев готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, начнутся в середине декабря, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
"После стамбульских переговоров во время конфликта никогда еще не было процесса, в котором мир был бы так близок. Хотя Зеленский запретил мирные переговоры, он заявил, что Россию могут пригласить на мирную конференцию, что является очень важным событием. С другой стороны, президент Украины недавно заявил, что некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом (имеется в виду референдум. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Вице-премьер Сербии заявил об упущенной возможности мира на Украине
Вчера, 06:04
По его словам, позиции сторон мирных переговоров еще очень далеки друг от друга.
"Видимо, процесс произошел с появлением возможности победы Дональда Трампа на американских выборах. Киевская администрация уверена, что, если такой сценарий возникнет, военная помощь уменьшится, а давление на дипломатическое решение усилится. По этой причине обе стороны в зоне конфликта пытаются консолидировать свои позиции и усилить свою переговорную силу до начала переговоров. Однако победа Трампа далеко не очевидна, поэтому Зеленский будет усиливать подобную мирную риторику до ноября", — считает аналитик.
По мнению аналитика, с другой стороны, инициативы и роль посредника Китая увеличивает надежды на мир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
9 августа, 08:00
"Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин показал, что определенная точка в этом смысле достигнута. В последние несколько недель ясно наблюдается, как некоторые эксперты и журналисты, близкие к украинской администрации, готовят народ к референдуму и мирным переговорам. Переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря, а в новом году будет подписано мирное соглашение или будет принято решение о заморозке конфликта", — резюмировал он.
Ранее Владимир Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава России упомянул и отмену санкций против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала