В Турции рассказали о подготовке Украины к мирным переговорам с Россией
Энгин Озер: Киев готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, начнутся в середине декабря, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
"После стамбульских переговоров во время конфликта никогда еще не было процесса, в котором мир был бы так близок. Хотя Зеленский запретил мирные переговоры, он заявил, что Россию могут пригласить на мирную конференцию, что является очень важным событием. С другой стороны, президент Украины недавно заявил, что некоторые важные решения относительно войны должны приниматься народом (имеется в виду референдум. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
По его словам, позиции сторон мирных переговоров еще очень далеки друг от друга.
"Видимо, процесс произошел с появлением возможности победы Дональда Трампа на американских выборах. Киевская администрация уверена, что, если такой сценарий возникнет, военная помощь уменьшится, а давление на дипломатическое решение усилится. По этой причине обе стороны в зоне конфликта пытаются консолидировать свои позиции и усилить свою переговорную силу до начала переговоров. Однако победа Трампа далеко не очевидна, поэтому Зеленский будет усиливать подобную мирную риторику до ноября", — считает аналитик.
По мнению аналитика, с другой стороны, инициативы и роль посредника Китая увеличивает надежды на мир.
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"Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин показал, что определенная точка в этом смысле достигнута. В последние несколько недель ясно наблюдается, как некоторые эксперты и журналисты, близкие к украинской администрации, готовят народ к референдуму и мирным переговорам. Переговоры, вероятно, начнутся в середине декабря, а в новом году будет подписано мирное соглашение или будет принято решение о заморозке конфликта", — резюмировал он.
Ранее Владимир Зеленский в интервью французской газете Monde сказал о возможности начала переговоров с Россией без условия возврата территорий. Он также заявил, что территориальный вопрос должен решаться народом Украины на референдуме и что это очень сложный вопрос.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава России упомянул и отмену санкций против России.
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