Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении
Подполье: Киев привлекает граждан Польши к проведению мобилизации в Херсоне
Стела города Херсон. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 12 авг - РИА Новости. Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне, и за каждого пойманного призывника платят им от 100 до 300 долларов США, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении Херсона.
"Иностранцев привлекают к мобилизации в Херсоне. Поляки заезжают в Херсон, отлавливают людей, вытаскивают их даже из квартир, и отвозят в ТЦК (военкомат) в Николаев. За эту работу им платят от 100 до 300 долларов США за каждого пойманного призывника", - сказал РИА Новости подпольщик.
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В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. На этом фоне в интернете появляется множество видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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