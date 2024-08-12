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Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:35 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965592421.html
Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении
Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении - РИА Новости, 12.08.2024
Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении
Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне, и за каждого пойманного призывника платят им от 100 до 300... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:35
2024-08-12T06:35
специальная военная операция на украине
херсон
россия
сша
происшествия
украина
вооруженные силы украины
польша
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ГЕНИЧЕСК, 12 авг - РИА Новости. Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне, и за каждого пойманного призывника платят им от 100 до 300 долларов США, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении Херсона. "Иностранцев привлекают к мобилизации в Херсоне. Поляки заезжают в Херсон, отлавливают людей, вытаскивают их даже из квартир, и отвозят в ТЦК (военкомат) в Николаев. За эту работу им платят от 100 до 300 долларов США за каждого пойманного призывника", - сказал РИА Новости подпольщик. В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. На этом фоне в интернете появляется множество видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965552146.html
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херсон, россия, сша, происшествия, украина, вооруженные силы украины, польша
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, США, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Польша
Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении

Подполье: Киев привлекает граждан Польши к проведению мобилизации в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 12 авг - РИА Новости. Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне, и за каждого пойманного призывника платят им от 100 до 300 долларов США, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении Херсона.
"Иностранцев привлекают к мобилизации в Херсоне. Поляки заезжают в Херсон, отлавливают людей, вытаскивают их даже из квартир, и отвозят в ТЦК (военкомат) в Николаев. За эту работу им платят от 100 до 300 долларов США за каждого пойманного призывника", - сказал РИА Новости подпольщик.
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В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. На этом фоне в интернете появляется множество видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонРоссияСШАПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныПольша
 
 
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