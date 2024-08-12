https://ria.ru/20240812/ukraina-1965592421.html

Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении

Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении - РИА Новости, 12.08.2024

Киев привлек поляков к мобилизации в Херсоне, заявили в сопротивлении

Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне, и за каждого пойманного призывника платят им от 100 до 300... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:35

2024-08-12T06:35

2024-08-12T06:35

специальная военная операция на украине

херсон

россия

сша

происшествия

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вооруженные силы украины

польша

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ГЕНИЧЕСК, 12 авг - РИА Новости. Киевские власти привлекают граждан Польши к проведению мобилизационных мероприятий в Херсоне, и за каждого пойманного призывника платят им от 100 до 300 долларов США, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении Херсона. "Иностранцев привлекают к мобилизации в Херсоне. Поляки заезжают в Херсон, отлавливают людей, вытаскивают их даже из квартир, и отвозят в ТЦК (военкомат) в Николаев. За эту работу им платят от 100 до 300 долларов США за каждого пойманного призывника", - сказал РИА Новости подпольщик. В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. На этом фоне в интернете появляется множество видео, на которых сотрудники ТЦК силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965552146.html

https://ria.ru/20240811/merkuris-1965546535.html

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россия

сша

украина

польша

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херсон, россия, сша, происшествия, украина, вооруженные силы украины, польша