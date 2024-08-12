https://ria.ru/20240812/ukraina-1965590698.html

Вице-премьер Сербии заявил об упущенной возможности мира на Украине

Вице-премьер Сербии заявил об упущенной возможности мира на Украине - РИА Новости, 12.08.2024

Вице-премьер Сербии заявил об упущенной возможности мира на Украине

Мир на Украине мог быть достигнут еще весной 2022 года на переговорах в Турции, но он не нужен Западу, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:04

2024-08-12T06:04

2024-08-12T06:04

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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Мир на Украине мог быть достигнут еще весной 2022 года на переговорах в Турции, но он не нужен Западу, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Мир на Украине мог быть достигнут еще на переговорах в Стамбуле, в самом начале СВО. Но этого не произошло, потому что решение о мире на Украине принимают страны и политики не с Украины и которые хотят воевать с Россией до последнего украинца", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Президент РФ Владимир Путин в 2024 году выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965552146.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

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сербия, украина, стамбул, в мире, россия, владимир путин, александр вулин, владимир зеленский