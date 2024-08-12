Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 12.08.2024 (обновлено: 04:45 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965586252.html
Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине
Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 12.08.2024
Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине
Конфликта на Украине бы не было, если бы США после завершения "холодной войны" и распада Советского Союза думали не о своей исключительности, а о безопасности в РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:12
2024-08-12T04:45
в мире
америка
европа
россия
владимир путин
ёсиро мори
михаил горбачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954509454_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_589bbbd0650f87c0ded80ee68551d79e.jpg
ТОКИО, 12 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Конфликта на Украине бы не было, если бы США после завершения "холодной войны" и распада Советского Союза думали не о своей исключительности, а о безопасности в Европе с позиций реализма, об этом в интервью РИА Новости заявил Кадзухико Того - бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом России Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также - при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году. "Если говорить о ближайшей истории, то есть два события, которые произошли почти одновременно: окончание "холодной войны" в 1989 и развал Советского Союза в 1991 году. В результате окончания "холодной войны" и развала СССР главным победителем оказалась Америка, она стала силой номер один в мире. И тогда у части американцев возникло ощущение американского эксцепционализма, исключительности американского народа. Это убежденность в исключительности американского народа, в том, что все самое лучшее - демократия, права человека - всем этим владеет Америка. Америка победила, но не в результате войны, а за счет того, что СССР сам распался. Такой подарок с небес. В результате Америка осталась единственной великой державой и уверовала в свою исключительность и мессианство", - сказал Кадзухико Того. Он отметил, что тогда Америке показалось, что она, не прилагая усилий, получила то, о чем мечтала, это только усилило ощущение своей исключительности в части американского общества. "Если бы Америка тогда подумала не о своей исключительности, а о том, как ощущает себя проигравший, что происходит в России во время 10-летнего правления (Бориса - ред.) Ельцина, затем о России Путина и о том, что он говорит, она могла бы основываться на реализме в своем понимании мира. Тогда США смогли бы думать о безопасности в Европе не с позиции "кто не с нами, тот будет повержен", а с позиции реализма, с учетом того, как выглядит мир глазами проигравшего. И вот тогда этого конфликта (на Украине - ред.) бы никогда не было. Я стал так думать после изучения этого вопроса. Я не с самого начала стал придерживаться такой точки зрения, но после разбора всех процессов, происходивших за этот период, я пришел к такому выводу", - пояснил экс-дипломат.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
америка
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954509454_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a409264e819dcb46998098c513387b49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, америка, европа, россия, владимир путин, ёсиро мори, михаил горбачев
В мире, Америка, Европа, Россия, Владимир Путин, Ёсиро Мори, Михаил Горбачев
Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине

Политик: конфликта на Украине бы не было, если бы США думали о безопасности

© iStock.com / mizoulaЗдание Министерства иностранных дел Японии в Токио
Здание Министерства иностранных дел Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© iStock.com / mizoula
Здание Министерства иностранных дел Японии в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Конфликта на Украине бы не было, если бы США после завершения "холодной войны" и распада Советского Союза думали не о своей исключительности, а о безопасности в Европе с позиций реализма, об этом в интервью РИА Новости заявил Кадзухико Того - бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии.
Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом России Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также - при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
"Если говорить о ближайшей истории, то есть два события, которые произошли почти одновременно: окончание "холодной войны" в 1989 и развал Советского Союза в 1991 году. В результате окончания "холодной войны" и развала СССР главным победителем оказалась Америка, она стала силой номер один в мире. И тогда у части американцев возникло ощущение американского эксцепционализма, исключительности американского народа. Это убежденность в исключительности американского народа, в том, что все самое лучшее - демократия, права человека - всем этим владеет Америка. Америка победила, но не в результате войны, а за счет того, что СССР сам распался. Такой подарок с небес. В результате Америка осталась единственной великой державой и уверовала в свою исключительность и мессианство", - сказал Кадзухико Того.
Он отметил, что тогда Америке показалось, что она, не прилагая усилий, получила то, о чем мечтала, это только усилило ощущение своей исключительности в части американского общества.
"Если бы Америка тогда подумала не о своей исключительности, а о том, как ощущает себя проигравший, что происходит в России во время 10-летнего правления (Бориса - ред.) Ельцина, затем о России Путина и о том, что он говорит, она могла бы основываться на реализме в своем понимании мира. Тогда США смогли бы думать о безопасности в Европе не с позиции "кто не с нами, тот будет повержен", а с позиции реализма, с учетом того, как выглядит мир глазами проигравшего. И вот тогда этого конфликта (на Украине - ред.) бы никогда не было. Я стал так думать после изучения этого вопроса. Я не с самого начала стал придерживаться такой точки зрения, но после разбора всех процессов, происходивших за этот период, я пришел к такому выводу", - пояснил экс-дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Киев спровоцировал войну внутри Евросоюза
8 августа, 08:00
 
В миреАмерикаЕвропаРоссияВладимир ПутинЁсиро МориМихаил Горбачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала