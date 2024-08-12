https://ria.ru/20240812/ukraina-1965586252.html

Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине

Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине - РИА Новости, 12.08.2024

Экс-глава департамента МИД Японии рассказал о причинах конфликта на Украине

Конфликта на Украине бы не было, если бы США после завершения "холодной войны" и распада Советского Союза думали не о своей исключительности, а о безопасности в РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T04:12

2024-08-12T04:12

2024-08-12T04:45

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европа

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владимир путин

ёсиро мори

михаил горбачев

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ТОКИО, 12 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Конфликта на Украине бы не было, если бы США после завершения "холодной войны" и распада Советского Союза думали не о своей исключительности, а о безопасности в Европе с позиций реализма, об этом в интервью РИА Новости заявил Кадзухико Того - бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом России Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также - при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году. "Если говорить о ближайшей истории, то есть два события, которые произошли почти одновременно: окончание "холодной войны" в 1989 и развал Советского Союза в 1991 году. В результате окончания "холодной войны" и развала СССР главным победителем оказалась Америка, она стала силой номер один в мире. И тогда у части американцев возникло ощущение американского эксцепционализма, исключительности американского народа. Это убежденность в исключительности американского народа, в том, что все самое лучшее - демократия, права человека - всем этим владеет Америка. Америка победила, но не в результате войны, а за счет того, что СССР сам распался. Такой подарок с небес. В результате Америка осталась единственной великой державой и уверовала в свою исключительность и мессианство", - сказал Кадзухико Того. Он отметил, что тогда Америке показалось, что она, не прилагая усилий, получила то, о чем мечтала, это только усилило ощущение своей исключительности в части американского общества. "Если бы Америка тогда подумала не о своей исключительности, а о том, как ощущает себя проигравший, что происходит в России во время 10-летнего правления (Бориса - ред.) Ельцина, затем о России Путина и о том, что он говорит, она могла бы основываться на реализме в своем понимании мира. Тогда США смогли бы думать о безопасности в Европе не с позиции "кто не с нами, тот будет повержен", а с позиции реализма, с учетом того, как выглядит мир глазами проигравшего. И вот тогда этого конфликта (на Украине - ред.) бы никогда не было. Я стал так думать после изучения этого вопроса. Я не с самого начала стал придерживаться такой точки зрения, но после разбора всех процессов, происходивших за этот период, я пришел к такому выводу", - пояснил экс-дипломат.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html

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в мире, америка, европа, россия, владимир путин, ёсиро мори, михаил горбачев