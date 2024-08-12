https://ria.ru/20240812/udary-1965715058.html

Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в курском приграничье

Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.08.2024

Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в курском приграничье

Российские вертолеты Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:29

2024-08-12T14:29

2024-08-12T14:34

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

ми-28

ка-52 "аллигатор"

безопасность

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские вертолеты Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 и Ка-52 в ночное время суток нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям. После применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета."По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

курская область

россия

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Ночная работа армейской авиации на курском направлении Минобороны РФ показало ночную работу армейской авиации на курском направлении. Экипажи вертолетов Ми-28 и Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены. 2024-08-12T14:29 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, ми-28, ка-52 "аллигатор", безопасность, россия