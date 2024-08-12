https://ria.ru/20240812/udary-1965715058.html
Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в курском приграничье
Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 12.08.2024
Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в курском приграничье
Российские вертолеты Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:29
2024-08-12T14:29
2024-08-12T14:34
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
ми-28
ка-52 "аллигатор"
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965714907_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9448b45debce0d9a8adf2a82735c246.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские вертолеты Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 и Ка-52 в ночное время суток нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям. После применения ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета."По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965714907_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c227815ea7e46b7baf5cb29f5955ee89.jpg
Ночная работа армейской авиации на курском направлении
Минобороны РФ показало ночную работу армейской авиации на курском направлении. Экипажи вертолетов Ми-28 и Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.
2024-08-12T14:29
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, ми-28, ка-52 "аллигатор", безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность, Россия
Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли ракетные удары по ВСУ в курском приграничье
Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары по ВСУ в приграничном районе Курской области