https://ria.ru/20240812/turtsiya-1965817044.html

В Турции мужчина напал с ножом и топором на людей, есть раненые

В Турции мужчина напал с ножом и топором на людей, есть раненые - РИА Новости, 12.08.2024

В Турции мужчина напал с ножом и топором на людей, есть раненые

Мужчина напал с ножом и топором на людей в городе Эскишехир на северо-западе Турции, пишет газета Cumhuriyet. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T22:57

2024-08-12T22:57

2024-08-12T23:34

эскишехир (провинция)

в мире

турция

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АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Мужчина напал с ножом и топором на людей в городе Эскишехир на северо-западе Турции, пишет газета Cumhuriyet."Восемнадцатилетний А. К., находившийся под воздействием военных игр, в которые он играл, напал с топором и ножом на граждан, сидевших в саду в этом районе. Подозреваемый, который был одет в стальной жилет и каску и скрывал лицо маской, ранил ножом пять человек", — говорится в сообщении.Отмечается, что полицейский из районного управления безопасности Тепебаши поймал преступника, его взяли под стражу.Пять пострадавших доставили в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточняется в статье.

https://ria.ru/20240812/london-1965764885.html

https://ria.ru/20240811/berlin-1965522344.html

эскишехир (провинция)

турция

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эскишехир (провинция), в мире, турция