https://ria.ru/20240812/turtsiya-1965817044.html
В Турции мужчина напал с ножом и топором на людей, есть раненые
В Турции мужчина напал с ножом и топором на людей, есть раненые - РИА Новости, 12.08.2024
В Турции мужчина напал с ножом и топором на людей, есть раненые
Мужчина напал с ножом и топором на людей в городе Эскишехир на северо-западе Турции, пишет газета Cumhuriyet. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:57
2024-08-12T22:57
2024-08-12T23:34
эскишехир (провинция)
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турция
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АНКАРА, 12 авг — РИА Новости. Мужчина напал с ножом и топором на людей в городе Эскишехир на северо-западе Турции, пишет газета Cumhuriyet."Восемнадцатилетний А. К., находившийся под воздействием военных игр, в которые он играл, напал с топором и ножом на граждан, сидевших в саду в этом районе. Подозреваемый, который был одет в стальной жилет и каску и скрывал лицо маской, ранил ножом пять человек", — говорится в сообщении.Отмечается, что полицейский из районного управления безопасности Тепебаши поймал преступника, его взяли под стражу.Пять пострадавших доставили в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточняется в статье.
https://ria.ru/20240812/london-1965764885.html
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эскишехир (провинция)
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эскишехир (провинция), в мире, турция
Эскишехир (провинция), В мире, Турция
В Турции мужчина напал с ножом и топором на людей, есть раненые
Cumhuriyet: в Турции 5 человек пострадали после нападения мужчины с ножом