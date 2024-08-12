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ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии - РИА Новости, 12.08.2024
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16:58 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/tsar-1965763320.html
ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии
ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии - РИА Новости, 12.08.2024
ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии
Центральноафриканская Республика заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии, военного образования, заявил РИА Новости глава Минобороны... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:58
2024-08-12T16:58
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Центральноафриканская Республика заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии, военного образования, заявил РИА Новости глава Минобороны Республики Рамо Клод Биро. "Да, конечно, в сферах артиллерии, пехоты, военного образования", - сказал он, отвечая на вопрос, что интересует ЦАР среди российских разработок. По его словам, ЦАР могла бы брать пример в России в сфере разработок военной продукции, чтобы иметь возможность в будущем наладить собственное производство.
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цар, россия, в мире
ЦАР, Россия, В мире
ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии

Минобороны ЦАР: республика заинтересована в российских военных разработках

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТехника на выставке Х международного военно-технического форума "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Техника на выставке Х международного военно-технического форума Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Техника на выставке Х международного военно-технического форума "Армия-2024" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Центральноафриканская Республика заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии, военного образования, заявил РИА Новости глава Минобороны Республики Рамо Клод Биро.
"Да, конечно, в сферах артиллерии, пехоты, военного образования", - сказал он, отвечая на вопрос, что интересует ЦАР среди российских разработок.
По его словам, ЦАР могла бы брать пример в России в сфере разработок военной продукции, чтобы иметь возможность в будущем наладить собственное производство.
Посетители у вертолета Ка-52 на Х международном военно-техническом форуме Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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