https://ria.ru/20240812/tsar-1965763320.html

ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии

ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии - РИА Новости, 12.08.2024

ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии

Центральноафриканская Республика заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии, военного образования, заявил РИА Новости глава Минобороны... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:58

2024-08-12T16:58

2024-08-12T16:58

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россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Центральноафриканская Республика заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии, военного образования, заявил РИА Новости глава Минобороны Республики Рамо Клод Биро. "Да, конечно, в сферах артиллерии, пехоты, военного образования", - сказал он, отвечая на вопрос, что интересует ЦАР среди российских разработок. По его словам, ЦАР могла бы брать пример в России в сфере разработок военной продукции, чтобы иметь возможность в будущем наладить собственное производство.

https://ria.ru/20240812/glava-1965755419.html

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