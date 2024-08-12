https://ria.ru/20240812/tsar-1965763320.html
ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии
ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии - РИА Новости, 12.08.2024
ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии
Центральноафриканская Республика заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии, военного образования, заявил РИА Новости глава Минобороны... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:58
2024-08-12T16:58
2024-08-12T16:58
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Центральноафриканская Республика заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии, военного образования, заявил РИА Новости глава Минобороны Республики Рамо Клод Биро. "Да, конечно, в сферах артиллерии, пехоты, военного образования", - сказал он, отвечая на вопрос, что интересует ЦАР среди российских разработок. По его словам, ЦАР могла бы брать пример в России в сфере разработок военной продукции, чтобы иметь возможность в будущем наладить собственное производство.
https://ria.ru/20240812/glava-1965755419.html
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цар, россия, в мире
ЦАР заинтересована в российских разработках в сфере артиллерии
Минобороны ЦАР: республика заинтересована в российских военных разработках