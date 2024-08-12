https://ria.ru/20240812/tsar--1965763203.html
ЦАР планирует подписать договор с Россией по поставкам военной продукции
ЦАР планирует подписать договор с Россией по поставкам военной продукции - РИА Новости, 12.08.2024
ЦАР планирует подписать договор с Россией по поставкам военной продукции
Центральноафриканская Республика планирует подписать соглашения с РФ в сферах поставок продукции военного назначения, военного образования в рамках форума... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:57
2024-08-12T16:57
2024-08-12T16:57
россия
форум "армия — 2024"
в мире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Центральноафриканская Республика планирует подписать соглашения с РФ в сферах поставок продукции военного назначения, военного образования в рамках форума "Армия 2024", заявил РИА Новости глава минобороны страны Рамо Клод Биро. "Я приехал сюда, в том числе, для того, чтобы подписать соглашение с правительством России в сферах поставок продукции военного назначения, военного образования, а также других сферах", - сказал он. Он отметил, что российские разработки находятся на вершине технологий и исследования в военной сфере обходят исследования в гражданской сфере.
https://ria.ru/20240808/tsar-1964953957.html
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россия, форум "армия — 2024", в мире
Россия, Форум "Армия — 2024", В мире
ЦАР планирует подписать договор с Россией по поставкам военной продукции
МО ЦАР планирует подписать соглашение с РФ в сфере поставок военной продукции
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Центральноафриканская Республика планирует подписать соглашения с РФ в сферах поставок продукции военного назначения, военного образования в рамках форума "Армия 2024", заявил РИА Новости глава минобороны страны Рамо Клод Биро.
"Я приехал сюда, в том числе, для того, чтобы подписать соглашение с правительством России в сферах поставок продукции военного назначения, военного образования, а также других сферах", - сказал он.
Он отметил, что российские разработки находятся на вершине технологий и исследования в военной сфере обходят исследования в гражданской сфере.