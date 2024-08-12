https://ria.ru/20240812/trass-1965765469.html

В ДНР вспомнили заявление Трасс о непризнании российских регионов

В ДНР вспомнили заявление Трасс о непризнании российских регионов - РИА Новости, 12.08.2024

В ДНР вспомнили заявление Трасс о непризнании российских регионов

Заявление экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о непризнании российского суверенитета над Ростовской и Воронежской областями могло быть сделано не из-за... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:13

2024-08-12T17:13

2024-08-12T17:20

специальная военная операция на украине

россия

курская область

великобритания

ян гагин

лиз трасс

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заявление экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о непризнании российского суверенитета над Ростовской и Воронежской областями могло быть сделано не из-за незнания географии, а из-за соответствующих планов НАТО, предположил советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя РИА Новости вторжение ВСУ в Курскую область. "Либо девушка заблуждается, и ей не хватает знаний по географии, либо она раскрыла какую-то возможную тайну, высказала официальную позицию Лондона о непризнании суверенитета России над рядом наших регионов, слив раньше положенного планы НАТО. Возможно, именно поэтому странами НАТО дано разрешение вести боевые действия Украине на территории субъектов РФ, а не только на Донбассе. Это предположение, но на фоне событий в Курской области оно не выглядит невероятным", - сказал Гагин. Заход ВСУ в Курскую область он назвал "лебединой песней". "Надо понимать, что такие прорывы без правильной логистики, без тылового обеспечения обречены на провал. Противник прорвался на нашу территорию, но очень качественно работают все наши силы, все рода войск. Отдельно стоит сказать, что наши ВКС и артиллерия очень качественно работают по их тылам, чтобы перебить снабжение этой группировки противника. Без снабжения они обречены. Мы их выдавим в любом случае со своей земли", - отметил Гагин. Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, возглавлявшая до этого МИД страны, во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в феврале 2022 года отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Позднее она объяснила, что в ходе встречи ей показалось, что Лавров говорит о части Украины. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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россия, курская область, великобритания, ян гагин, лиз трасс, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире