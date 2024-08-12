https://ria.ru/20240812/teploseti-1965715543.html

Ремонт теплосетей в МКД Липецкой области завершат в срок

Ремонт теплосетей в МКД Липецкой области завершат в срок - РИА Новости, 12.08.2024

Ремонт теплосетей в МКД Липецкой области завершат в срок

Капитальный ремонт тепловых сетей в 68 многоквартирных домах (МКД) Липецкой области, что на четверть больше, чем в прошлом году, будет закончен вовремя; 70%... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:33

2024-08-12T14:33

2024-08-12T14:33

липецкая область

игорь артамонов

жкх

капремонт

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ЛИПЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Капитальный ремонт тепловых сетей в 68 многоквартирных домах (МКД) Липецкой области, что на четверть больше, чем в прошлом году, будет закончен вовремя; 70% работ уже выполнено, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что работы завершатся к началу отопительного сезона. Это подтвердили в Фонде капитального ремонта региона, который контролирует ход работ. "Капитальный ремонт делает условия проживания в домах более комфортными и безопасными. Более того, повышается энергоэффективность зданий, они становятся более теплыми, и, конечно, внешний вид заметно преображается", – отметил Артамонов. Он уточнил, что в ходе ремонта в домах меняют старую отопительную систему на новую. В квартирах ставят биметаллические радиаторы, полипропиленовые трубы, в подвалах, подъездах и на чердаках – стальные. Трубы в подвалах изолируют, за счет чего уменьшаются теплопотери. Артамонов отметил, что всего в 2024 году капитальный ремонт запланирован более чем в 280 многоквартирных домах региона на общую сумму 4,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240808/kapremont-1964843203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жкх, капремонт