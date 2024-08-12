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Ремонт теплосетей в МКД Липецкой области завершат в срок - РИА Новости, 12.08.2024
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Липецкая область
 
14:33 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/teploseti-1965715543.html
Ремонт теплосетей в МКД Липецкой области завершат в срок
Ремонт теплосетей в МКД Липецкой области завершат в срок - РИА Новости, 12.08.2024
Ремонт теплосетей в МКД Липецкой области завершат в срок
Капитальный ремонт тепловых сетей в 68 многоквартирных домах (МКД) Липецкой области, что на четверть больше, чем в прошлом году, будет закончен вовремя; 70%... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:33
2024-08-12T14:33
липецкая область
игорь артамонов
жкх
капремонт
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ЛИПЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Капитальный ремонт тепловых сетей в 68 многоквартирных домах (МКД) Липецкой области, что на четверть больше, чем в прошлом году, будет закончен вовремя; 70% работ уже выполнено, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что работы завершатся к началу отопительного сезона. Это подтвердили в Фонде капитального ремонта региона, который контролирует ход работ. "Капитальный ремонт делает условия проживания в домах более комфортными и безопасными. Более того, повышается энергоэффективность зданий, они становятся более теплыми, и, конечно, внешний вид заметно преображается", – отметил Артамонов. Он уточнил, что в ходе ремонта в домах меняют старую отопительную систему на новую. В квартирах ставят биметаллические радиаторы, полипропиленовые трубы, в подвалах, подъездах и на чердаках – стальные. Трубы в подвалах изолируют, за счет чего уменьшаются теплопотери. Артамонов отметил, что всего в 2024 году капитальный ремонт запланирован более чем в 280 многоквартирных домах региона на общую сумму 4,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240808/kapremont-1964843203.html
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игорь артамонов, жкх, капремонт
Липецкая область, Игорь Артамонов, ЖКХ, Капремонт

Ремонт теплосетей в МКД Липецкой области завершат в срок

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Капитальный ремонт тепловых сетей в 68 многоквартирных домах (МКД) Липецкой области, что на четверть больше, чем в прошлом году, будет закончен вовремя; 70% работ уже выполнено, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что работы завершатся к началу отопительного сезона. Это подтвердили в Фонде капитального ремонта региона, который контролирует ход работ.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока
8 августа, 10:06
"Капитальный ремонт делает условия проживания в домах более комфортными и безопасными. Более того, повышается энергоэффективность зданий, они становятся более теплыми, и, конечно, внешний вид заметно преображается", – отметил Артамонов.
Он уточнил, что в ходе ремонта в домах меняют старую отопительную систему на новую. В квартирах ставят биметаллические радиаторы, полипропиленовые трубы, в подвалах, подъездах и на чердаках – стальные. Трубы в подвалах изолируют, за счет чего уменьшаются теплопотери.
Артамонов отметил, что всего в 2024 году капитальный ремонт запланирован более чем в 280 многоквартирных домах региона на общую сумму 4,7 миллиарда рублей.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХКапремонт
 
 
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