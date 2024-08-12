https://ria.ru/20240812/svo-1965687844.html

Группировка "Юг" уничтожила более 570 военных ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила более 570 военных ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

Группировка "Юг" уничтожила более 570 военных ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, четыре... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:13

2024-08-12T13:13

2024-08-12T13:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потерял более 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 13 автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)