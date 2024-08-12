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Группировка "Юг" уничтожила более 570 военных ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 12.08.2024 (обновлено: 13:30 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/svo-1965687844.html
Группировка "Юг" уничтожила более 570 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила более 570 военных ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
Группировка "Юг" уничтожила более 570 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, четыре... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:13
2024-08-12T13:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потерял более 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 13 автомобилей."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" уничтожила более 570 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Юг" уничтожила более 570 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потерял более 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 13 автомобилей.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании", - сообщили в Минобороны.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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