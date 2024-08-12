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Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 60 военных, сообщило в понедельник РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:11
2024-08-12T13:11
2024-08-12T13:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 60 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 60 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ за сутки