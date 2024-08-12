https://ria.ru/20240812/svo-1965687319.html

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 60 военных, сообщило в понедельник РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:11

2024-08-12T13:11

2024-08-12T13:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки украинских штурмовых групп, ВСУ потеряли до 60 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 60 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)