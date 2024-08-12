https://ria.ru/20240812/suzdalshou-1965744190.html

Театральное шоу "Это – Суздаль" показали на 1000-летии древнего города

Театральное шоу "Это – Суздаль" показали на 1000-летии древнего города - РИА Новости, 12.08.2024

Театральное шоу "Это – Суздаль" показали на 1000-летии древнего города

Премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" стала одним из главных событий празднования тысячелетия Суздаля, которое отмечалось с 9 по 11 августа,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:02

2024-08-12T16:02

2024-08-12T16:35

суздаль

владимирская область

евгений водолазкин

дима билан (виктор белан)

владимиро-суздальский музей-заповедник

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" стала одним из главных событий празднования тысячелетия Суздаля, которое отмечалось с 9 по 11 августа, сообщили РИА Новости в оргкомитете празднования."Для Суздаля культурная программа праздника стала не просто комплексом развлечений, она подчеркнула значимость города на протяжении всей истории нашей страны, его вклад в становление Русского государства, развитие его духовной и материальной культуры", – отметила министр культуры Владимирской области Ольга Демина.Спектакль был показан на территории Кремля, древние храмы которого стали частью декорации к постановке. В центре повествования – история города и его выдающихся жителей. Пьесу сочинил известный писатель и исследователь древнерусской литературы Евгений Водолазкин. Стихотворный текст использует фольклорные мотивы, классическую поэзию и элементы рэпа. В постановке также есть вставки на древнерусском языке. Центральная фигура всего действия – древнерусский певец и сказитель, которого воплотил на сцене артист Алексей Розин.Художественный руководитель спектакля – Андрей Болтенко, известный широкой публике по церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года. За сценографию отвечал известный театральный художник Зиновий Марголин, автор костюмов – дизайнер Алена Ахмадуллина, художник по свету – Александр Сиваев.Текст пьесы вплетен в масштабное музыкальное полотно. Специально для шоу был написан уникальный саундтрек, который сочетает мотивы русского фольклора, академической и электронной музыки. Авторы создали новые аранжировки классических произведений и известных песен. В новой интерпретации прозвучали отрывки из произведений Бородина, Чайковского и Свиридова, а песни Высоцкого и Цоя.Специально был сформирован большой оркестр, который объединил классических музыкантов OpenSoundOrchestra, исполнителей на народных инструментах оркестра "Терем", хор INTRADA, ансамбль древнерусской музыки "Сирин", солистов и эстрадных исполнителей. В частности, на сцену вышли Дима Билан, MIA BOYKA, ГРАНЖ, Варвара Котова, Тина Кузнецова, MIRAVI, PLC, а также мультиинструменталист, исполнитель на экзотических духовых инструментах Сергей Клевенский.Особенностью музыкально-светового шоу стал масштабный видеомэппинг. Стены собора Рождества Пресвятой Богородицы и прилегающих зданий стали своеобразным "холстом" для невероятного визуального сопровождения. Эта 3D-графика была основана на архивных документах, чертежах и исторических эскизах.Организаторы шоу – команда Владимиро-Суздальского музея-заповедника и медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20240808/suzdalmarshruty-1964839198.html

суздаль

владимирская область

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суздаль, владимирская область, евгений водолазкин, дима билан (виктор белан), владимиро-суздальский музей-заповедник