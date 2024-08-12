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Театральное шоу "Это – Суздаль" показали на 1000-летии древнего города - РИА Новости, 12.08.2024
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16:02 12.08.2024 (обновлено: 16:35 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/suzdalshou-1965744190.html
Театральное шоу "Это – Суздаль" показали на 1000-летии древнего города
Театральное шоу "Это – Суздаль" показали на 1000-летии древнего города - РИА Новости, 12.08.2024
Театральное шоу "Это – Суздаль" показали на 1000-летии древнего города
Премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" стала одним из главных событий празднования тысячелетия Суздаля, которое отмечалось с 9 по 11 августа,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:02
2024-08-12T16:35
суздаль
владимирская область
евгений водолазкин
дима билан (виктор белан)
владимиро-суздальский музей-заповедник
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" стала одним из главных событий празднования тысячелетия Суздаля, которое отмечалось с 9 по 11 августа, сообщили РИА Новости в оргкомитете празднования.&quot;Для Суздаля культурная программа праздника стала не просто комплексом развлечений, она подчеркнула значимость города на протяжении всей истории нашей страны, его вклад в становление Русского государства, развитие его духовной и материальной культуры&quot;, – отметила министр культуры Владимирской области Ольга Демина.Спектакль был показан на территории Кремля, древние храмы которого стали частью декорации к постановке. В центре повествования – история города и его выдающихся жителей. Пьесу сочинил известный писатель и исследователь древнерусской литературы Евгений Водолазкин. Стихотворный текст использует фольклорные мотивы, классическую поэзию и элементы рэпа. В постановке также есть вставки на древнерусском языке. Центральная фигура всего действия – древнерусский певец и сказитель, которого воплотил на сцене артист Алексей Розин.Художественный руководитель спектакля – Андрей Болтенко, известный широкой публике по церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года. За сценографию отвечал известный театральный художник Зиновий Марголин, автор костюмов – дизайнер Алена Ахмадуллина, художник по свету – Александр Сиваев.Текст пьесы вплетен в масштабное музыкальное полотно. Специально для шоу был написан уникальный саундтрек, который сочетает мотивы русского фольклора, академической и электронной музыки. Авторы создали новые аранжировки классических произведений и известных песен. В новой интерпретации прозвучали отрывки из произведений Бородина, Чайковского и Свиридова, а песни Высоцкого и Цоя.Специально был сформирован большой оркестр, который объединил классических музыкантов OpenSoundOrchestra, исполнителей на народных инструментах оркестра "Терем", хор INTRADA, ансамбль древнерусской музыки "Сирин", солистов и эстрадных исполнителей. В частности, на сцену вышли Дима Билан, MIA BOYKA, ГРАНЖ, Варвара Котова, Тина Кузнецова, MIRAVI, PLC, а также мультиинструменталист, исполнитель на экзотических духовых инструментах Сергей Клевенский.Особенностью музыкально-светового шоу стал масштабный видеомэппинг. Стены собора Рождества Пресвятой Богородицы и прилегающих зданий стали своеобразным "холстом" для невероятного визуального сопровождения. Эта 3D-графика была основана на архивных документах, чертежах и исторических эскизах.Организаторы шоу – команда Владимиро-Суздальского музея-заповедника и медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20240808/suzdalmarshruty-1964839198.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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суздаль, владимирская область, евгений водолазкин, дима билан (виктор белан), владимиро-суздальский музей-заповедник
Суздаль, Владимирская область, Евгений Водолазкин, Дима Билан (Виктор Белан), Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Театральное шоу "Это – Суздаль" показали на 1000-летии древнего города

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкально-световое шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.
Музыкально-световое шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города. - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" стала одним из главных событий празднования тысячелетия Суздаля, которое отмечалось с 9 по 11 августа, сообщили РИА Новости в оргкомитете празднования.
«

"Для Суздаля культурная программа праздника стала не просто комплексом развлечений, она подчеркнула значимость города на протяжении всей истории нашей страны, его вклад в становление Русского государства, развитие его духовной и материальной культуры", – отметила министр культуры Владимирской области Ольга Демина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Тина Кузнецова участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города
Певица Тина Кузнецова участвует в музыкально-световом шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Тина Кузнецова участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города
Спектакль был показан на территории Кремля, древние храмы которого стали частью декорации к постановке. В центре повествования – история города и его выдающихся жителей. Пьесу сочинил известный писатель и исследователь древнерусской литературы Евгений Водолазкин. Стихотворный текст использует фольклорные мотивы, классическую поэзию и элементы рэпа. В постановке также есть вставки на древнерусском языке. Центральная фигура всего действия – древнерусский певец и сказитель, которого воплотил на сцене артист Алексей Розин.
Художественный руководитель спектакля – Андрей Болтенко, известный широкой публике по церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года. За сценографию отвечал известный театральный художник Зиновий Марголин, автор костюмов – дизайнер Алена Ахмадуллина, художник по свету – Александр Сиваев.
Текст пьесы вплетен в масштабное музыкальное полотно. Специально для шоу был написан уникальный саундтрек, который сочетает мотивы русского фольклора, академической и электронной музыки. Авторы создали новые аранжировки классических произведений и известных песен. В новой интерпретации прозвучали отрывки из произведений Бородина, Чайковского и Свиридова, а песни Высоцкого и Цоя.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Варвара Котова участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.

Певица Варвара Котова участвует в фолк-опере Это Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города

Певица Варвара Котова участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актер Алексей Розин в роли рассказчика в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

Актер Алексей Розин участвует в фолк-опере Это Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города

Актер Алексей Розин в роли рассказчика в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города

Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Тина Кузнецова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.

Певица Тина Кузнецова участвует в музыкально-световом шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города

Певица Тина Кузнецова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Певица Варвара Котова участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4

Актер Алексей Розин в роли рассказчика в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4

Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4

Певица Тина Кузнецова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Специально был сформирован большой оркестр, который объединил классических музыкантов OpenSoundOrchestra, исполнителей на народных инструментах оркестра "Терем", хор INTRADA, ансамбль древнерусской музыки "Сирин", солистов и эстрадных исполнителей. В частности, на сцену вышли Дима Билан, MIA BOYKA, ГРАНЖ, Варвара Котова, Тина Кузнецова, MIRAVI, PLC, а также мультиинструменталист, исполнитель на экзотических духовых инструментах Сергей Клевенский.
Особенностью музыкально-светового шоу стал масштабный видеомэппинг. Стены собора Рождества Пресвятой Богородицы и прилегающих зданий стали своеобразным "холстом" для невероятного визуального сопровождения. Эта 3D-графика была основана на архивных документах, чертежах и исторических эскизах.
Организаторы шоу – команда Владимиро-Суздальского музея-заповедника и медиагруппа "Красный квадрат".
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СуздальВладимирская областьЕвгений ВодолазкинДима Билан (Виктор Белан)Владимиро-Суздальский музей-заповедник
 
 
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