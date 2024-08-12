https://ria.ru/20240812/suzdal1000-1965675112.html
Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие
Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие - РИА Новости, 12.08.2024
Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие
В 2024 году старинный Суздаль отмечает 1000-летие. Этой дате посвящена большая программа в течение всего года, но главные торжества развернулись с 9 по 11... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:50
2024-08-12T16:50
2024-08-12T16:50
суздаль
россия
каменка
евгений водолазкин
владимиро-суздальский музей-заповедник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965612636_0:243:3086:1979_1920x0_80_0_0_af3604b8e703b75bf0578afcaaffffea.jpg
В 2024 году старинный Суздаль отмечает 1000-летие. Этой дате посвящена большая программа в течение всего года, но главные торжества развернулись с 9 по 11 августа.Кульминацией стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль", которое было показано в стенах кремля в субботу, 10 августа. На следующий день, в воскресенье, в храмах города прошли торжественные богослужения, а завершил день фестиваль духовной музыки "Лето Господне". Наиболее интересные кадры – в нашей фотоленте.Весь 2024 год в старинном Суздале проходит под эгидой тысячелетия. Но главные торжества состоялись в минувшие выходные – в день города.Суздаль издавна считается одним из главных духовных центров России. На его территории сохранилось более 50 церквей и пять монастырей. Спасо-Евфимиев монастырь сегодня входит в комплекс Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Остальные – действующие.К юбилею города в Спасо-Евфимиевом монастыре восстановили уникальные сады. Монастырь, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был известен своим аптекарским огородом с лекарственными травами еще со времен Ивана Грозного. Реконструкцией занимались специалисты Владимиро-Суздальского музея и ботанического сада МГУ. Всего высажено более 50 видов растений.В юбилейный год музей-заповедник открыл масштабную выставку "Русский феникс. Суздальская земля" в Кремле Суздаля (открыта до 1 октября). История города рассказана через экспонаты – всего их 240. Это совместный проект музея-заповедника и Музеев Московского Кремля. Ее уже увидели 20 тысяч человек, что в два раза превышает население самого Суздаля.Древний Суздаль можно назвать киногородом – здесь снимались порядка 80 художественных фильмов: от "Братьев Карамазовых" и "Мертвых душ" до "Баллады о солдате" и "Живых и мертвых". Теме Суздаля в кино был посвящен специальный спектакль-променад, который прошел в 10 августа.На центральной Торговой площади были выстроены киноплощадки к пяти фильмам – "Женитьба Бальзаминова", "Андрей Рублев", "Финист – Ясный сокол", "Чародеи" и "Царь". В специальных фотозонах зрители могли примерить оригинальные костюмы и сделать фото с кино-реквизитом. На некоторых "съемочных площадках" разыгрывались сценки, воспроизводившие процесс съемок.Особенным событием в рамках празднований стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" в стенах кремля. Рождественских собор послужил естественным "задником", а на сцене были выстроены декорации, напоминавшие иконостас. Текст пьесы написал Евгений Водолазкин, художественный руководитель шоу – Андрей Болтенко.Специально для шоу был собран уникальный оркестр, который объединил симфонических и исполнителей на народных инструментах, хор, фольклорных и академических солистов, эстрадных артистов. В роли сказителя выступил актер Андрей Розин.Еще один спектакль был показан на берегу реки Каменка, которая протекает через весь город. Театральное товарищество "Завод" представило постановку "Мать София" о преподобной Софии Суздальской. Сцена спектакля с декорациями была построена прямо на воде. Главная героиня – княжна Соломония Сабурова, супруга Василия III, которую государь после развода отправил в Свято-Покровский женский монастырь Суздаля.В дни празднований в Суздаль съехали ремесленники из разных регионов Владимирской области – на территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта прошла ярмарка "Суздаль мастеровой".Суздаль – город-музей, где сохранилось не только множество старинных церквей, но и городская застройка. По сей день в городе запрещено многоэтажное строительство, а местные жители бережно ухаживают за старыми домами с красивой резьбой, разводят живописные палисадники под окнами. Новые дома также строят, сохраняя традиции.
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суздаль, россия, каменка, евгений водолазкин, владимиро-суздальский музей-заповедник
Суздаль, Россия, Каменка, Евгений Водолазкин, Владимиро-Суздальский музей-заповедник
В 2024 году старинный Суздаль отмечает 1000-летие. Этой дате посвящена большая программа в течение всего года, но главные торжества развернулись с 9 по 11 августа.
Кульминацией стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль", которое было показано в стенах кремля в субботу, 10 августа. На следующий день, в воскресенье, в храмах города прошли торжественные богослужения, а завершил день фестиваль духовной музыки "Лето Господне". Наиболее интересные кадры – в нашей фотоленте.
Суздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет.
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Памятник актеру Георгию Вицину в роли Михаила Бальзаминова из фильма "Женитьба Бальзаминова" в Суздале.
2 из 3
Туристы катаются в конных экипажах в Суздале.
3 из 3
Суздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет.
1 из 3
Памятник актеру Георгию Вицину в роли Михаила Бальзаминова из фильма "Женитьба Бальзаминова" в Суздале.
2 из 3
Туристы катаются в конных экипажах в Суздале.
3 из 3
Весь 2024 год в старинном Суздале проходит под эгидой тысячелетия. Но главные торжества состоялись в минувшие выходные – в день города.
Свято-Покровский женский монастырь в Суздале.
1 из 3
Свято-Александровский мужской монастырь в Суздале.
2 из 3
Люди катаются на сапбордах в Суздале.
3 из 3
Свято-Покровский женский монастырь в Суздале.
1 из 3
Свято-Александровский мужской монастырь в Суздале.
2 из 3
Люди катаются на сапбордах в Суздале.
3 из 3
Суздаль издавна считается одним из главных духовных центров России. На его территории сохранилось более 50 церквей и пять монастырей. Спасо-Евфимиев монастырь сегодня входит в комплекс Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Остальные – действующие.
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале.
1 из 4
Аптекарский огород на территории Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале.
2 из 4
Памятник-часовня князю Дмитрию Пожарскому в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.
4 из 4
Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале.
1 из 4
Аптекарский огород на территории Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале.
2 из 4
Памятник-часовня князю Дмитрию Пожарскому в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.
4 из 4
К юбилею города в Спасо-Евфимиевом монастыре восстановили уникальные сады. Монастырь, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был известен своим аптекарским огородом с лекарственными травами еще со времен Ивана Грозного. Реконструкцией занимались специалисты Владимиро-Суздальского музея и ботанического сада МГУ. Всего высажено более 50 видов растений.
На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.
1 из 3
На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.
2 из 3
Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.
3 из 3
На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.
1 из 3
На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.
2 из 3
Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.
3 из 3
В юбилейный год музей-заповедник открыл масштабную выставку "Русский феникс. Суздальская земля" в Кремле Суздаля (открыта до 1 октября). История города рассказана через экспонаты – всего их 240. Это совместный проект музея-заповедника и Музеев Московского Кремля. Ее уже увидели 20 тысяч человек, что в два раза превышает население самого Суздаля.
Древний Суздаль можно назвать киногородом – здесь снимались порядка 80 художественных фильмов: от "Братьев Карамазовых" и "Мертвых душ" до "Баллады о солдате" и "Живых и мертвых". Теме Суздаля в кино был посвящен специальный спектакль-променад, который прошел в 10 августа.
Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.
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Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.
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Фотозона проекта "Суздаль в кино".
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Спектакль-променад "Суздаль в кино".
4 из 4
Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.
1 из 4
Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.
2 из 4
Фотозона проекта "Суздаль в кино".
3 из 4
Спектакль-променад "Суздаль в кино".
4 из 4
На центральной Торговой площади были выстроены киноплощадки к пяти фильмам – "Женитьба Бальзаминова", "Андрей Рублев", "Финист – Ясный сокол", "Чародеи" и "Царь". В специальных фотозонах зрители могли примерить оригинальные костюмы и сделать фото с кино-реквизитом. На некоторых "съемочных площадках" разыгрывались сценки, воспроизводившие процесс съемок.
Особенным событием в рамках празднований стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" в стенах кремля. Рождественских собор послужил естественным "задником", а на сцене были выстроены декорации, напоминавшие иконостас. Текст пьесы написал Евгений Водолазкин, художественный руководитель шоу – Андрей Болтенко.
Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.
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Певица Варвара Котова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".
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Певица Тина Кузнецова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".
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Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.
1 из 3
Певица Варвара Котова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".
2 из 3
Певица Тина Кузнецова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".
3 из 3
Специально для шоу был собран уникальный оркестр, который объединил симфонических и исполнителей на народных инструментах, хор, фольклорных и академических солистов, эстрадных артистов. В роли сказителя выступил актер Андрей Розин.
Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.
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Виталий Панасенко в роли Ивана Грозного в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.
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Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.
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Наталья Кузнецова в роли Соломонии Сабуровой (в центре) в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.
4 из 4
Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.
1 из 4
Виталий Панасенко в роли Ивана Грозного в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.
2 из 4
Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.
3 из 4
Наталья Кузнецова в роли Соломонии Сабуровой (в центре) в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.
4 из 4
Еще один спектакль был показан на берегу реки Каменка, которая протекает через весь город. Театральное товарищество "Завод" представило постановку "Мать София" о преподобной Софии Суздальской. Сцена спектакля с декорациями была построена прямо на воде. Главная героиня – княжна Соломония Сабурова, супруга Василия III, которую государь после развода отправил в Свято-Покровский женский монастырь Суздаля.
Деревянные игрушки из Гороховца на ярмарке в Суздале.
1 из 5
Мастерица на тематической ярмарке в Суздале.
3 из 5
Авторские куклы на ярмарке в Суздале.
4 из 5
Тематическая ярмарка в Суздале.
5 из 5
Деревянные игрушки из Гороховца на ярмарке в Суздале.
1 из 5
Мастерица на тематической ярмарке в Суздале.
3 из 5
Авторские куклы на ярмарке в Суздале.
4 из 5
Тематическая ярмарка в Суздале.
5 из 5
В дни празднований в Суздаль съехали ремесленники из разных регионов Владимирской области – на территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта прошла ярмарка "Суздаль мастеровой".
Жилые деревянные дома в Суздале.
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Деревянная фигура на крыше дома в Суздале. 9
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Церковь Косьмы и Дамиана на Яруновой горе в Суздале.
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Жилые деревянные дома в Суздале.
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Деревянная фигура на крыше дома в Суздале. 9
3 из 4
Церковь Косьмы и Дамиана на Яруновой горе в Суздале.
4 из 4
Суздаль – город-музей, где сохранилось не только множество старинных церквей, но и городская застройка. По сей день в городе запрещено многоэтажное строительство, а местные жители бережно ухаживают за старыми домами с красивой резьбой, разводят живописные палисадники под окнами. Новые дома также строят, сохраняя традиции.