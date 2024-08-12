https://ria.ru/20240812/suzdal1000-1965675112.html

Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие

Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие - РИА Новости, 12.08.2024

Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие

В 2024 году старинный Суздаль отмечает 1000-летие. Этой дате посвящена большая программа в течение всего года, но главные торжества развернулись с 9 по 11... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:50

2024-08-12T16:50

2024-08-12T16:50

суздаль

россия

каменка

евгений водолазкин

владимиро-суздальский музей-заповедник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965612636_0:243:3086:1979_1920x0_80_0_0_af3604b8e703b75bf0578afcaaffffea.jpg

В 2024 году старинный Суздаль отмечает 1000-летие. Этой дате посвящена большая программа в течение всего года, но главные торжества развернулись с 9 по 11 августа.Кульминацией стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль", которое было показано в стенах кремля в субботу, 10 августа. На следующий день, в воскресенье, в храмах города прошли торжественные богослужения, а завершил день фестиваль духовной музыки "Лето Господне". Наиболее интересные кадры – в нашей фотоленте.Весь 2024 год в старинном Суздале проходит под эгидой тысячелетия. Но главные торжества состоялись в минувшие выходные – в день города.Суздаль издавна считается одним из главных духовных центров России. На его территории сохранилось более 50 церквей и пять монастырей. Спасо-Евфимиев монастырь сегодня входит в комплекс Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Остальные – действующие.К юбилею города в Спасо-Евфимиевом монастыре восстановили уникальные сады. Монастырь, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был известен своим аптекарским огородом с лекарственными травами еще со времен Ивана Грозного. Реконструкцией занимались специалисты Владимиро-Суздальского музея и ботанического сада МГУ. Всего высажено более 50 видов растений.В юбилейный год музей-заповедник открыл масштабную выставку "Русский феникс. Суздальская земля" в Кремле Суздаля (открыта до 1 октября). История города рассказана через экспонаты – всего их 240. Это совместный проект музея-заповедника и Музеев Московского Кремля. Ее уже увидели 20 тысяч человек, что в два раза превышает население самого Суздаля.Древний Суздаль можно назвать киногородом – здесь снимались порядка 80 художественных фильмов: от "Братьев Карамазовых" и "Мертвых душ" до "Баллады о солдате" и "Живых и мертвых". Теме Суздаля в кино был посвящен специальный спектакль-променад, который прошел в 10 августа.На центральной Торговой площади были выстроены киноплощадки к пяти фильмам – "Женитьба Бальзаминова", "Андрей Рублев", "Финист – Ясный сокол", "Чародеи" и "Царь". В специальных фотозонах зрители могли примерить оригинальные костюмы и сделать фото с кино-реквизитом. На некоторых "съемочных площадках" разыгрывались сценки, воспроизводившие процесс съемок.Особенным событием в рамках празднований стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" в стенах кремля. Рождественских собор послужил естественным "задником", а на сцене были выстроены декорации, напоминавшие иконостас. Текст пьесы написал Евгений Водолазкин, художественный руководитель шоу – Андрей Болтенко.Специально для шоу был собран уникальный оркестр, который объединил симфонических и исполнителей на народных инструментах, хор, фольклорных и академических солистов, эстрадных артистов. В роли сказителя выступил актер Андрей Розин.Еще один спектакль был показан на берегу реки Каменка, которая протекает через весь город. Театральное товарищество "Завод" представило постановку "Мать София" о преподобной Софии Суздальской. Сцена спектакля с декорациями была построена прямо на воде. Главная героиня – княжна Соломония Сабурова, супруга Василия III, которую государь после развода отправил в Свято-Покровский женский монастырь Суздаля.В дни празднований в Суздаль съехали ремесленники из разных регионов Владимирской области – на территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта прошла ярмарка "Суздаль мастеровой".Суздаль – город-музей, где сохранилось не только множество старинных церквей, но и городская застройка. По сей день в городе запрещено многоэтажное строительство, а местные жители бережно ухаживают за старыми домами с красивой резьбой, разводят живописные палисадники под окнами. Новые дома также строят, сохраняя традиции.

https://ria.ru/20240812/suzdalshou-1965744190.html

суздаль

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каменка

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суздаль, россия, каменка, евгений водолазкин, владимиро-суздальский музей-заповедник