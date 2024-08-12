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Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие - РИА Новости, 12.08.2024
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16:50 12.08.2024
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Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие
Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие - РИА Новости, 12.08.2024
Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие
В 2024 году старинный Суздаль отмечает 1000-летие. Этой дате посвящена большая программа в течение всего года, но главные торжества развернулись с 9 по 11... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:50
2024-08-12T16:50
суздаль
россия
каменка
евгений водолазкин
владимиро-суздальский музей-заповедник
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В 2024 году старинный Суздаль отмечает 1000-летие. Этой дате посвящена большая программа в течение всего года, но главные торжества развернулись с 9 по 11 августа.Кульминацией стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль", которое было показано в стенах кремля в субботу, 10 августа. На следующий день, в воскресенье, в храмах города прошли торжественные богослужения, а завершил день фестиваль духовной музыки "Лето Господне". Наиболее интересные кадры – в нашей фотоленте.Весь 2024 год в старинном Суздале проходит под эгидой тысячелетия. Но главные торжества состоялись в минувшие выходные – в день города.Суздаль издавна считается одним из главных духовных центров России. На его территории сохранилось более 50 церквей и пять монастырей. Спасо-Евфимиев монастырь сегодня входит в комплекс Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Остальные – действующие.К юбилею города в Спасо-Евфимиевом монастыре восстановили уникальные сады. Монастырь, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был известен своим аптекарским огородом с лекарственными травами еще со времен Ивана Грозного. Реконструкцией занимались специалисты Владимиро-Суздальского музея и ботанического сада МГУ. Всего высажено более 50 видов растений.В юбилейный год музей-заповедник открыл масштабную выставку "Русский феникс. Суздальская земля" в Кремле Суздаля (открыта до 1 октября). История города рассказана через экспонаты – всего их 240. Это совместный проект музея-заповедника и Музеев Московского Кремля. Ее уже увидели 20 тысяч человек, что в два раза превышает население самого Суздаля.Древний Суздаль можно назвать киногородом – здесь снимались порядка 80 художественных фильмов: от "Братьев Карамазовых" и "Мертвых душ" до "Баллады о солдате" и "Живых и мертвых". Теме Суздаля в кино был посвящен специальный спектакль-променад, который прошел в 10 августа.На центральной Торговой площади были выстроены киноплощадки к пяти фильмам – "Женитьба Бальзаминова", "Андрей Рублев", "Финист – Ясный сокол", "Чародеи" и "Царь". В специальных фотозонах зрители могли примерить оригинальные костюмы и сделать фото с кино-реквизитом. На некоторых "съемочных площадках" разыгрывались сценки, воспроизводившие процесс съемок.Особенным событием в рамках празднований стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" в стенах кремля. Рождественских собор послужил естественным "задником", а на сцене были выстроены декорации, напоминавшие иконостас. Текст пьесы написал Евгений Водолазкин, художественный руководитель шоу – Андрей Болтенко.Специально для шоу был собран уникальный оркестр, который объединил симфонических и исполнителей на народных инструментах, хор, фольклорных и академических солистов, эстрадных артистов. В роли сказителя выступил актер Андрей Розин.Еще один спектакль был показан на берегу реки Каменка, которая протекает через весь город. Театральное товарищество "Завод" представило постановку "Мать София" о преподобной Софии Суздальской. Сцена спектакля с декорациями была построена прямо на воде. Главная героиня – княжна Соломония Сабурова, супруга Василия III, которую государь после развода отправил в Свято-Покровский женский монастырь Суздаля.В дни празднований в Суздаль съехали ремесленники из разных регионов Владимирской области – на территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта прошла ярмарка "Суздаль мастеровой".Суздаль – город-музей, где сохранилось не только множество старинных церквей, но и городская застройка. По сей день в городе запрещено многоэтажное строительство, а местные жители бережно ухаживают за старыми домами с красивой резьбой, разводят живописные палисадники под окнами. Новые дома также строят, сохраняя традиции.
https://ria.ru/20240812/suzdalshou-1965744190.html
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суздаль, россия, каменка, евгений водолазкин, владимиро-суздальский музей-заповедник
Суздаль, Россия, Каменка, Евгений Водолазкин, Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Ожившая история, сады и кино: как Суздаль встретил тысячелетие

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка на Ивановой горе в Суздале
Церковь Илии Пророка на Ивановой горе в Суздале - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
В 2024 году старинный Суздаль отмечает 1000-летие. Этой дате посвящена большая программа в течение всего года, но главные торжества развернулись с 9 по 11 августа.
Кульминацией стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль", которое было показано в стенах кремля в субботу, 10 августа. На следующий день, в воскресенье, в храмах города прошли торжественные богослужения, а завершил день фестиваль духовной музыки "Лето Господне". Наиболее интересные кадры – в нашей фотоленте.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСуздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет.
Суздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет
Суздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Памятник актеру Георгию Вицину в роли Михаила Бальзаминова из фильма "Женитьба Бальзаминова" в Суздале.

Памятник актеру Георгию Вицину в роли Михаила Бальзаминова из фильма Женитьба Бальзаминова в Суздале

Памятник актеру Георгию Вицину в роли Михаила Бальзаминова из фильма "Женитьба Бальзаминова" в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Туристы катаются в конных экипажах в Суздале.

Туристы катаются в конных экипажах в Суздале

Туристы катаются в конных экипажах в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3
Суздаль празднует юбилей – городу исполнилось 1000 лет.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Памятник актеру Георгию Вицину в роли Михаила Бальзаминова из фильма "Женитьба Бальзаминова" в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Туристы катаются в конных экипажах в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Весь 2024 год в старинном Суздале проходит под эгидой тысячелетия. Но главные торжества состоялись в минувшие выходные – в день города.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Свято-Покровский женский монастырь в Суздале.

Свято-Покровский женский монастырь в Суздале

Свято-Покровский женский монастырь в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Свято-Александровский мужской монастырь в Суздале.

Свято-Александровский мужской монастырь в Суздале

Свято-Александровский мужской монастырь в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Люди катаются на сапбордах в Суздале.

Люди катаются на сапбордах в Суздале

Люди катаются на сапбордах в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3

Свято-Покровский женский монастырь в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Свято-Александровский мужской монастырь в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Люди катаются на сапбордах в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Суздаль издавна считается одним из главных духовных центров России. На его территории сохранилось более 50 церквей и пять монастырей. Спасо-Евфимиев монастырь сегодня входит в комплекс Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Остальные – действующие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале.

Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале

Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Аптекарский огород на территории Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале.

На территории Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале

Аптекарский огород на территории Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Звонница Спасо-Евфимиева

Звонница Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале

Звонница Спасо-Евфимиева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Памятник-часовня князю Дмитрию Пожарскому в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

Памятник-часовня князю Дмитрию Пожарскому в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале

Памятник-часовня князю Дмитрию Пожарскому в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4

Аптекарский огород на территории Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4

Звонница Спасо-Евфимиева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4

Памятник-часовня князю Дмитрию Пожарскому в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
К юбилею города в Спасо-Евфимиевом монастыре восстановили уникальные сады. Монастырь, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был известен своим аптекарским огородом с лекарственными травами еще со времен Ивана Грозного. Реконструкцией занимались специалисты Владимиро-Суздальского музея и ботанического сада МГУ. Всего высажено более 50 видов растений.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.

На выставке Русский феникс. Суздальская земля в музейном комплексе Кремль в Суздале

На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.

На выставке Русский феникс. Суздальская земля в музейном комплексе Кремль в Суздале

На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.

Выставка Русский феникс. Суздальская земля в музейном комплексе Кремль в Суздале

Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

На выставке "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" в музейном комплексе "Кремль" в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
В юбилейный год музей-заповедник открыл масштабную выставку "Русский феникс. Суздальская земля" в Кремле Суздаля (открыта до 1 октября). История города рассказана через экспонаты – всего их 240. Это совместный проект музея-заповедника и Музеев Московского Кремля. Ее уже увидели 20 тысяч человек, что в два раза превышает население самого Суздаля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФотозона променад-спектакля "Суздаль в кино" у стен церкви Воскресения Словущего Воскресенского прихода в Суздале.
Фотозона променад-спектакля Суздаль в кино у стен церкви Воскресения Словущего Воскресенского прихода в Суздале. - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Фотозона променад-спектакля "Суздаль в кино" у стен церкви Воскресения Словущего Воскресенского прихода в Суздале.
Древний Суздаль можно назвать киногородом – здесь снимались порядка 80 художественных фильмов: от "Братьев Карамазовых" и "Мертвых душ" до "Баллады о солдате" и "Живых и мертвых". Теме Суздаля в кино был посвящен специальный спектакль-променад, который прошел в 10 августа.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.

Реконструкция съемок фильма Женитьба Бальзаминова на киноплощадке в центре Суздал

Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.

Реконструкция съемок фильма Женитьба Бальзаминова на киноплощадке в центре Суздаля

Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Фотозона проекта "Суздаль в кино".

Киноплощадка в центре Суздаля

Фотозона проекта "Суздаль в кино".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Спектакль-променад "Суздаль в кино".

Киноплощадка в центре Суздаля

Спектакль-променад "Суздаль в кино".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 4

Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4

Реконструкция съемок фильма "Женитьба Бальзаминова" на киноплощадке в центре Суздаля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 4

Фотозона проекта "Суздаль в кино".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4

Спектакль-променад "Суздаль в кино".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
На центральной Торговой площади были выстроены киноплощадки к пяти фильмам – "Женитьба Бальзаминова", "Андрей Рублев", "Финист – Ясный сокол", "Чародеи" и "Царь". В специальных фотозонах зрители могли примерить оригинальные костюмы и сделать фото с кино-реквизитом. На некоторых "съемочных площадках" разыгрывались сценки, воспроизводившие процесс съемок.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкально-световое шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города
Музыкально-световое шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Музыкально-световое шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города
Особенным событием в рамках празднований стала премьера музыкально-светового шоу "Это – Суздаль" в стенах кремля. Рождественских собор послужил естественным "задником", а на сцене были выстроены декорации, напоминавшие иконостас. Текст пьесы написал Евгений Водолазкин, художественный руководитель шоу – Андрей Болтенко.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.

Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города

Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Варвара Котова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

Певица Варвара Котова участвует в музыкально-световом шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города

Певица Варвара Котова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Тина Кузнецова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

Певица Тина Кузнецова участвует в музыкально-световом шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города

Певица Тина Кузнецова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Певец Дима Билан участвует в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль" под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Певица Варвара Котова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Певица Тина Кузнецова в музыкально-световом шоу "Это – Суздаль".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Специально для шоу был собран уникальный оркестр, который объединил симфонических и исполнителей на народных инструментах, хор, фольклорных и академических солистов, эстрадных артистов. В роли сказителя выступил актер Андрей Розин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

Спектакль на реке Мать София (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале

Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Виталий Панасенко в роли Ивана Грозного в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

Виталий Панасенко в роли Ивана Грозного в спектакле на реке Мать София (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале

Виталий Панасенко в роли Ивана Грозного в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

Спектакль на реке Мать София (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале

Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Наталья Кузнецова в роли Соломонии Сабуровой (в центре) в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

Наталья Кузнецова в роли Соломонии Сабуровой в спектакле на реке Мать София (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале

Наталья Кузнецова в роли Соломонии Сабуровой (в центре) в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 4

Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4

Виталий Панасенко в роли Ивана Грозного в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 4

Спектакль на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 4

Наталья Кузнецова в роли Соломонии Сабуровой (в центре) в спектакле на реке "Мать София" (история Соломонии Сабуровой, рассказанная на Каменке) в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Еще один спектакль был показан на берегу реки Каменка, которая протекает через весь город. Театральное товарищество "Завод" представило постановку "Мать София" о преподобной Софии Суздальской. Сцена спектакля с декорациями была построена прямо на воде. Главная героиня – княжна Соломония Сабурова, супруга Василия III, которую государь после развода отправил в Свято-Покровский женский монастырь Суздаля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Деревянные игрушки из Гороховца на ярмарке в Суздале.

Деревянные игрушки на ярмарке в Суздале

Деревянные игрушки из Гороховца на ярмарке в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Резьба по дереву.

Резьба по дереву в Суздале

Резьба по дереву.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мастерица на тематической ярмарке в Суздале.

Женщина на тематической ярмарке в Суздале

Мастерица на тематической ярмарке в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 5
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Авторские куклы на ярмарке в Суздале.

Продажа сувениров на ярмарке в Суздале

Авторские куклы на ярмарке в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 5
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Тематическая ярмарка в Суздале.

Тематическая ярмарка в Суздале

Тематическая ярмарка в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 5

Деревянные игрушки из Гороховца на ярмарке в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 5

Резьба по дереву.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 5

Мастерица на тематической ярмарке в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 5

Авторские куклы на ярмарке в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 5

Тематическая ярмарка в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 5
В дни празднований в Суздаль съехали ремесленники из разных регионов Владимирской области – на территории Музея деревянного зодчества и крестьянского быта прошла ярмарка "Суздаль мастеровой".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Жилые деревянные дома в Суздале.

Деревянные дома в Суздале

Жилые деревянные дома в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Люди в центре Суздаля.

Люди отдыхают в центре Суздаля

Люди в центре Суздаля.

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Деревянная фигура на крыше дома в Суздале. 9

Деревянная фигура на крыше дома в Суздале

Деревянная фигура на крыше дома в Суздале. 9

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Церковь Косьмы и Дамиана на Яруновой горе в Суздале.

Церковь Косьмы и Дамиана на Яруновой горе в Суздале

Церковь Косьмы и Дамиана на Яруновой горе в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 4

Жилые деревянные дома в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 4

Люди в центре Суздаля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 4

Деревянная фигура на крыше дома в Суздале. 9

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церковь Косьмы и Дамиана на Яруновой горе в Суздале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Суздаль – город-музей, где сохранилось не только множество старинных церквей, но и городская застройка. По сей день в городе запрещено многоэтажное строительство, а местные жители бережно ухаживают за старыми домами с красивой резьбой, разводят живописные палисадники под окнами. Новые дома также строят, сохраняя традиции.
Музыкально-световое шоу Это – Суздаль под художественным руководством Андрея Болтенко в Суздальском кремле в честь юбилея города. - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Театральное шоу "Это – Суздаль" показали на 1000-летии древнего города
Вчера, 16:02
 
СуздальРоссияКаменкаЕвгений ВодолазкинВладимиро-Суздальский музей-заповедник
 
 
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