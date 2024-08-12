В Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры
ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумах
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах на Украине после ночных взрывов, заявило в понедельник оперативное командование ВСУ "Север".
Украинские СМИ в ночь на понедельник сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.
"Сумы - два взрыва… поврежден… объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Кроме того, по данным оперативного командования, в приграничном городе Мирополье поврежден объект промышленной инфраструктуры.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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