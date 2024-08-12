https://ria.ru/20240812/sumy-1965625857.html

В Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры

В Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 12.08.2024

В Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах на Украине после ночных взрывов, заявило в понедельник оперативное командование ВСУ "Север". РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:59

2024-08-12T09:59

2024-08-12T10:00

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах на Украине после ночных взрывов, заявило в понедельник оперативное командование ВСУ "Север". Украинские СМИ в ночь на понедельник сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "Сумы - два взрыва… поврежден… объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. Кроме того, по данным оперативного командования, в приграничном городе Мирополье поврежден объект промышленной инфраструктуры. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы украины