https://ria.ru/20240812/sud-1965773192.html

Суд отменил оправдание адвоката по делу о конфликте с полицейским в Москве

Суд отменил оправдание адвоката по делу о конфликте с полицейским в Москве - РИА Новости, 12.08.2024

Суд отменил оправдание адвоката по делу о конфликте с полицейским в Москве

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, которую обвиняли в нанесении побоев полицейскому при попытке... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:33

2024-08-12T17:33

2024-08-12T17:33

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, которую обвиняли в нанесении побоев полицейскому при попытке попасть к своему подзащитному в участок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА). "Суд отменил оправдательный приговор в отношении Ципиновой", - сказали в пресс-службе. В 2020 году полицейские задержали адвоката, защищать которого приехали трое его коллег, в том числе Ципинова, однако внутрь участка их не пустили. Следствие посчитало, что, оказавшись на улице, она неоднократно пыталась прорваться в здание, нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха сотруднику полиции, пытавшемуся ей воспрепятствовать. Ей предъявили обвинения в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). Прокурор просил приговорить адвоката к 2,5 годам колонии, суд год назад вынес оправдательный приговор. Прокуратура оспорила его в апелляции, но безуспешно. Тогда надзорное ведомство обратилось в кассационный суд, и теперь дело направлено на пересмотр в первую инстанцию. Как заявил РИА Новости адвокат Нвер Гаспарян, заместитель председателя комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов, в деле Ципиновой суд установил очевидные, "как дважды два — четыре", факты, верность расчета была подтверждена в апелляции. "Но суд кассационной инстанции посчитал, что дважды два - не четыре. Нам остается продолжить убеждать суды в правильности наших вычислений, для чего калькулятор не требуется", - добавил Гаспарян.

https://ria.ru/20240806/primore-1964377426.html

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происшествия, москва, россия, федеральная палата адвокатов рф