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Суд отменил оправдание адвоката по делу о конфликте с полицейским в Москве - РИА Новости, 12.08.2024
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17:33 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/sud-1965773192.html
Суд отменил оправдание адвоката по делу о конфликте с полицейским в Москве
Суд отменил оправдание адвоката по делу о конфликте с полицейским в Москве - РИА Новости, 12.08.2024
Суд отменил оправдание адвоката по делу о конфликте с полицейским в Москве
Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, которую обвиняли в нанесении побоев полицейскому при попытке... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:33
2024-08-12T17:33
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, которую обвиняли в нанесении побоев полицейскому при попытке попасть к своему подзащитному в участок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА). "Суд отменил оправдательный приговор в отношении Ципиновой", - сказали в пресс-службе. В 2020 году полицейские задержали адвоката, защищать которого приехали трое его коллег, в том числе Ципинова, однако внутрь участка их не пустили. Следствие посчитало, что, оказавшись на улице, она неоднократно пыталась прорваться в здание, нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха сотруднику полиции, пытавшемуся ей воспрепятствовать. Ей предъявили обвинения в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). Прокурор просил приговорить адвоката к 2,5 годам колонии, суд год назад вынес оправдательный приговор. Прокуратура оспорила его в апелляции, но безуспешно. Тогда надзорное ведомство обратилось в кассационный суд, и теперь дело направлено на пересмотр в первую инстанцию. Как заявил РИА Новости адвокат Нвер Гаспарян, заместитель председателя комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов, в деле Ципиновой суд установил очевидные, "как дважды два — четыре", факты, верность расчета была подтверждена в апелляции. "Но суд кассационной инстанции посчитал, что дважды два - не четыре. Нам остается продолжить убеждать суды в правильности наших вычислений, для чего калькулятор не требуется", - добавил Гаспарян.
https://ria.ru/20240806/primore-1964377426.html
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происшествия, москва, россия, федеральная палата адвокатов рф
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная палата адвокатов РФ
Суд отменил оправдание адвоката по делу о конфликте с полицейским в Москве

ФПА: суд отменил оправдание адвоката по делу о конфликте с полицейским в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, которую обвиняли в нанесении побоев полицейскому при попытке попасть к своему подзащитному в участок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
"Суд отменил оправдательный приговор в отношении Ципиновой", - сказали в пресс-службе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Приморье мигранты напали на полицейских при попытке сбежать из изолятора
6 августа, 12:42
В 2020 году полицейские задержали адвоката, защищать которого приехали трое его коллег, в том числе Ципинова, однако внутрь участка их не пустили. Следствие посчитало, что, оказавшись на улице, она неоднократно пыталась прорваться в здание, нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха сотруднику полиции, пытавшемуся ей воспрепятствовать.
Ей предъявили обвинения в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). Прокурор просил приговорить адвоката к 2,5 годам колонии, суд год назад вынес оправдательный приговор. Прокуратура оспорила его в апелляции, но безуспешно. Тогда надзорное ведомство обратилось в кассационный суд, и теперь дело направлено на пересмотр в первую инстанцию.
Как заявил РИА Новости адвокат Нвер Гаспарян, заместитель председателя комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов, в деле Ципиновой суд установил очевидные, "как дважды два — четыре", факты, верность расчета была подтверждена в апелляции.
"Но суд кассационной инстанции посчитал, что дважды два - не четыре. Нам остается продолжить убеждать суды в правильности наших вычислений, для чего калькулятор не требуется", - добавил Гаспарян.
Жительница Краснодара, напавшая на полицейского - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В Краснодаре женщина, напавшая с вилкой на полицейского, признала вину
30 июля, 14:45
 
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