В Приамурье столкнулись грузовой поезд и легковушка
В Приамурье грузовой поезд столкнулся с легковушкой, пострадавших нет
© Фото : ЗабЖД =I=I= Сегодня/TelegramМесто столкновения грузового поезда и легкового автомобиля на железнодорожных путях на станции Поздеевка в Приамурье. 12 августа 2024
Место столкновения грузового поезда и легкового автомобиля на железнодорожных путях на станции Поздеевка в Приамурье. 12 августа 2024
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Столкновение грузового поезда и легкового автомобиля произошло на железнодорожных путях на станции Поздеевка в Приамурье, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
"В Амурской области 12 августа в 00.59 (18.59 мск) на регулируемом необслуживаемом дежурным работником переезде, расположенном на станции Поздеевка Забайкальской железной дороги, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в результате ДТП пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.
Свободненская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде станции Поздеевка, сообщает восточно-сибирская транспортная прокуратура.
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