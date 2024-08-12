https://ria.ru/20240812/ssha-1965812792.html

В США сделали неожиданное заявление о победе России

В США сделали неожиданное заявление о победе России - РИА Новости, 12.08.2024

В США сделали неожиданное заявление о победе России

Россия опередила большинство богатых стран мира по темпу роста ВВП, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T22:02

2024-08-12T22:02

2024-08-12T22:02

в мире

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

сша

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия опередила большинство богатых стран мира по темпу роста ВВП, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Россия побеждает! Несмотря на жесткие санкции, экономика России уверенно растет. ВВП вырос на три процента, больше, чем почти во всех богатых странах", — написал он.По данным Росстата, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6 процента. Согласно прогнозу ЦБ, в этом году ВВП страны может увеличиться на 3,5-4 процента. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП на 2024 год в 3,5-4 процента соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики России на 2,8 процента в этом году. Его обновят в августе.

https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965092813.html

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в мире, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сша