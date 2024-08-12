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В США сделали неожиданное заявление о победе России - РИА Новости, 12.08.2024
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22:02 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/ssha-1965812792.html
В США сделали неожиданное заявление о победе России
В США сделали неожиданное заявление о победе России - РИА Новости, 12.08.2024
В США сделали неожиданное заявление о победе России
Россия опередила большинство богатых стран мира по темпу роста ВВП, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T22:02
2024-08-12T22:02
в мире
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
сша
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия опередила большинство богатых стран мира по темпу роста ВВП, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Россия побеждает! Несмотря на жесткие санкции, экономика России уверенно растет. ВВП вырос на три процента, больше, чем почти во всех богатых странах", — написал он.По данным Росстата, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6 процента. Согласно прогнозу ЦБ, в этом году ВВП страны может увеличиться на 3,5-4 процента. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП на 2024 год в 3,5-4 процента соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики России на 2,8 процента в этом году. Его обновят в августе.
https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965092813.html
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в мире, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сша
В мире, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), США
В США сделали неожиданное заявление о победе России

Хинкл: Россия переиграла большинство богатых стран, несмотря на санкции

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСалют в Москве
Салют в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия опередила большинство богатых стран мира по темпу роста ВВП, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.
«
"Россия побеждает! Несмотря на жесткие санкции, экономика России уверенно растет. ВВП вырос на три процента, больше, чем почти во всех богатых странах", — написал он.
По данным Росстата, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6 процента. Согласно прогнозу ЦБ, в этом году ВВП страны может увеличиться на 3,5-4 процента. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП на 2024 год в 3,5-4 процента соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики России на 2,8 процента в этом году. Его обновят в августе.
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В миреРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)США
 
 
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