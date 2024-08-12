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Трамп впервые за долгое время написал в соцсети X

Трамп впервые за долгое время написал в соцсети X - РИА Новости, 12.08.2024

Трамп впервые за долгое время написал в соцсети X

Бывший президент США Дональд Трамп впервые за долгое время написал пост в социальной сети X, обратившись к американцам. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:49

2024-08-12T19:49

2024-08-12T23:31

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп впервые за долгое время написал пост в социальной сети X, обратившись к американцам."Сейчас вам живется лучше, чем когда я был президентом? Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы — нация в упадке", — написал он.Бывший глава Белого дома призвал сделать страну снова безопасной и великой, а "американскую мечту" — доступной. Экс-президент США также выложил в социальной сети свой предвыборный ролик.Предыдущий пост Трампа в X датируется 25 августа 2023 года. Тогда бывший президент США опубликовал свой тюремный снимок (магшот), сделанный в штате Джорджия, где рассматривалось четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.Трамп активно использовал X (бывший Twitter), пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывался туда возвращаться.На прошлой неделе Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что в понедельник, 12 августа, намерен дать интервью американскому предпринимателю и владельцу соцсети X Илону Маску.

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, джорджия, twitter