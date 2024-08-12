Трамп впервые за долгое время написал в соцсети X
Трамп впервые за долгое время написал в соцсети X, обратившись к американцам
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп впервые за долгое время написал пост в социальной сети X, обратившись к американцам.
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"Сейчас вам живется лучше, чем когда я был президентом? Наша экономика разрушена. Наши границы стерты. Мы — нация в упадке", — написал он.
Бывший глава Белого дома призвал сделать страну снова безопасной и великой, а "американскую мечту" — доступной. Экс-президент США также выложил в социальной сети свой предвыборный ролик.
Предыдущий пост Трампа в X датируется 25 августа 2023 года. Тогда бывший президент США опубликовал свой тюремный снимок (магшот), сделанный в штате Джорджия, где рассматривалось четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.
Трамп активно использовал X (бывший Twitter), пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. После того как Twitter купил предприниматель Илон Маск, учетная запись была восстановлена, но экс-президент отказывался туда возвращаться.
На прошлой неделе Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что в понедельник, 12 августа, намерен дать интервью американскому предпринимателю и владельцу соцсети X Илону Маску.
Маск заявил о готовности провести интервью с Трампом
7 августа, 18:56