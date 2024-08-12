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"Лучшие бойцы". В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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17:04 12.08.2024 (обновлено: 17:05 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/ssha-1965764531.html
"Лучшие бойцы". В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области
"Лучшие бойцы". В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
"Лучшие бойцы". В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области
Отсутствие у ВСУ налаженной логистической системы при атаке на Курскую область грозит им проблемами, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети Х. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:04
2024-08-12T17:05
в мире
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россия
украина
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Отсутствие у ВСУ налаженной логистической системы при атаке на Курскую область грозит им проблемами, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети Х."Это означает, что Украина, скорее всего, лишится части своих лучших бойцов, но и в итоге потеряет "плацдарм" в России и очередные территории на востоке. Вероятнее всего, это закончится плачевно для Зеленского и его плана", — написал он.Дэвис объяснил, что невозможно вторгнуться на территорию чужой страны и закрепиться на ней без сил, способных обеспечивать бесперебойные поставки боеприпасов и эвакуацию раненых.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965693816.html
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в мире, курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Лучшие бойцы". В США сделали новое заявление о ситуации в Курской области

Дэвис: отсутствие логистики приведет к большим потерям ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРасчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Отсутствие у ВСУ налаженной логистической системы при атаке на Курскую область грозит им проблемами, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Это означает, что Украина, скорее всего, лишится части своих лучших бойцов, но и в итоге потеряет "плацдарм" в России и очередные территории на востоке. Вероятнее всего, это закончится плачевно для Зеленского и его плана", — написал он.
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Дэвис объяснил, что невозможно вторгнуться на территорию чужой страны и закрепиться на ней без сил, способных обеспечивать бесперебойные поставки боеприпасов и эвакуацию раненых.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
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