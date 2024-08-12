https://ria.ru/20240812/ssha-1965587075.html

США направили на Ближний Восток атомную подлодку

США направили на Ближний Восток атомную подлодку - РИА Новости, 12.08.2024

США направили на Ближний Восток атомную подлодку

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, а также ускорить переброску в регион авианосца Abraham... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T04:42

2024-08-12T04:42

2024-08-12T10:19

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израиль

ближний восток

ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, а также ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln, сообщила в воскресенье пресс-служба Пентагона по итогам разговора Остина с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом. "Министр обороны Остин распорядился перебросить в регион ответственности Центрального командования ВС США подлодку USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами", - проинформировали в ведомстве. Помимо этого, как сообщается, Остин приказал ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. Наряду с этим в регионе, как уточнили в Пентагоне, уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt. Во время телефонного разговора стороны обсудили усилия по достижению прекращения огня в Газе и меры по защите Израиля. В частности, Остин подчеркнул готовность США пойти на все необходимые шаги для защиты своего ближневосточного союзника.

https://ria.ru/20240810/blinken-1965324959.html

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в мире, сша, израиль, ближний восток, ллойд остин, министерство обороны сша