https://ria.ru/20240812/ssha-1965587075.html
США направили на Ближний Восток атомную подлодку
США направили на Ближний Восток атомную подлодку - РИА Новости, 12.08.2024
США направили на Ближний Восток атомную подлодку
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, а также ускорить переброску в регион авианосца Abraham... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:42
2024-08-12T04:42
2024-08-12T10:19
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, а также ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln, сообщила в воскресенье пресс-служба Пентагона по итогам разговора Остина с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом. "Министр обороны Остин распорядился перебросить в регион ответственности Центрального командования ВС США подлодку USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами", - проинформировали в ведомстве. Помимо этого, как сообщается, Остин приказал ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. Наряду с этим в регионе, как уточнили в Пентагоне, уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt. Во время телефонного разговора стороны обсудили усилия по достижению прекращения огня в Газе и меры по защите Израиля. В частности, Остин подчеркнул готовность США пойти на все необходимые шаги для защиты своего ближневосточного союзника.
https://ria.ru/20240810/blinken-1965324959.html
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в мире, сша, израиль, ближний восток, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Ллойд Остин, Министерство обороны США
США направили на Ближний Восток атомную подлодку
Глава Пентагона Остин приказал направить на Ближний Восток атомную подлодку
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, а также ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln, сообщила в воскресенье пресс-служба Пентагона по итогам разговора Остина с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом.
"Министр обороны Остин распорядился перебросить в регион ответственности Центрального командования ВС США подлодку USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами", - проинформировали в ведомстве.
Помимо этого, как сообщается, Остин приказал ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. Наряду с этим в регионе, как уточнили в Пентагоне, уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt.
Во время телефонного разговора стороны обсудили усилия по достижению прекращения огня в Газе и меры по защите Израиля. В частности, Остин подчеркнул готовность США пойти на все необходимые шаги для защиты своего ближневосточного союзника.