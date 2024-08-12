Рейтинг@Mail.ru
США направили на Ближний Восток атомную подлодку - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 12.08.2024 (обновлено: 10:19 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/ssha-1965587075.html
США направили на Ближний Восток атомную подлодку
США направили на Ближний Восток атомную подлодку - РИА Новости, 12.08.2024
США направили на Ближний Восток атомную подлодку
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, а также ускорить переброску в регион авианосца Abraham... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:42
2024-08-12T10:19
в мире
сша
израиль
ближний восток
ллойд остин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965633430_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_a4753caebc45dabaccd49d409126d740.jpg
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, а также ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln, сообщила в воскресенье пресс-служба Пентагона по итогам разговора Остина с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом. "Министр обороны Остин распорядился перебросить в регион ответственности Центрального командования ВС США подлодку USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами", - проинформировали в ведомстве. Помимо этого, как сообщается, Остин приказал ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. Наряду с этим в регионе, как уточнили в Пентагоне, уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt. Во время телефонного разговора стороны обсудили усилия по достижению прекращения огня в Газе и меры по защите Израиля. В частности, Остин подчеркнул готовность США пойти на все необходимые шаги для защиты своего ближневосточного союзника.
https://ria.ru/20240810/blinken-1965324959.html
https://ria.ru/20240807/izrail-1964540002.html
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965633430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe8e419bd05379efc2ff12701e2a2faf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, ближний восток, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Ллойд Остин, Министерство обороны США
США направили на Ближний Восток атомную подлодку

Глава Пентагона Остин приказал направить на Ближний Восток атомную подлодку

© AP Photo / Indra BeaufortАтомная субмарина USS Georgia
Атомная субмарина USS Georgia - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Indra Beaufort
Атомная субмарина USS Georgia
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную субмарину USS Georgia, а также ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln, сообщила в воскресенье пресс-служба Пентагона по итогам разговора Остина с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом.
"Министр обороны Остин распорядился перебросить в регион ответственности Центрального командования ВС США подлодку USS Georgia, оснащенную управляемыми ракетами", - проинформировали в ведомстве.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
США призвали Израиль в срочном порядке достичь прекращения огня в Газе
10 августа, 03:02
Помимо этого, как сообщается, Остин приказал ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. Наряду с этим в регионе, как уточнили в Пентагоне, уже находится авианосная группа USS Theodore Roosevelt.
Во время телефонного разговора стороны обсудили усилия по достижению прекращения огня в Газе и меры по защите Израиля. В частности, Остин подчеркнул готовность США пойти на все необходимые шаги для защиты своего ближневосточного союзника.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Израиль сразу сообщил США, что стоит за гибелью главы ХАМАС, пишут СМИ
7 августа, 02:40
 
В миреСШАИзраильБлижний ВостокЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала