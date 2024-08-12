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Штаб Трампа рассказал о важности интервью Илону Маску - РИА Новости, 12.08.2024
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02:18 12.08.2024 (обновлено: 02:34 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/ssha-1965581259.html
Штаб Трампа рассказал о важности интервью Илону Маску
Штаб Трампа рассказал о важности интервью Илону Маску - РИА Новости, 12.08.2024
Штаб Трампа рассказал о важности интервью Илону Маску
Запланированное на 12 августа интервью экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа предпринимателю и миллиардеру Илону Маску состоится в 20.00... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T02:18
2024-08-12T02:34
в мире
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дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Запланированное на 12 августа интервью экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа предпринимателю и миллиардеру Илону Маску состоится в 20.00 по восточноамериканскому времени (3.00 мск вторника) и будет представлять собой "беседу столетия", сообщил в воскресенье штаб Трампа. "Президент Трамп даст интервью Илону Маску в понедельник, 20 часов. Это будет интервью века! Сделаем Америку снова великой!" - говорится в обнародованном заявлении предвыборного штаба политика-республиканца. В июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, америка, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Штаб Трампа рассказал о важности интервью Илону Маску

Штаб Трампа пообещал, что беседа политика с Илоном Маском станет "интервью века"

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Запланированное на 12 августа интервью экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа предпринимателю и миллиардеру Илону Маску состоится в 20.00 по восточноамериканскому времени (3.00 мск вторника) и будет представлять собой "беседу столетия", сообщил в воскресенье штаб Трампа.
"Президент Трамп даст интервью Илону Маску в понедельник, 20 часов. Это будет интервью века! Сделаем Америку снова великой!" - говорится в обнародованном заявлении предвыборного штаба политика-республиканца.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис
Вчера, 18:15
В июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке. Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
 
В миреСШААмерикаДональд ТрампИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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