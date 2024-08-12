https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965802565.html

"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации

"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 12.08.2024

"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации

Киевский режим вынудил лучшие бригады ВСУ отступить с позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:13

2024-08-12T20:13

2024-08-12T20:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

валерий герасимов

донбасс

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим вынудил лучшие бригады ВСУ отступить с позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это были некоторые из их лучших подразделений, и им пришлось собирать их вместе, и они заставили их отступить от русских, и начальник перебросил их на север, чтобы сделать это", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ уже понесли потери в Курской области. При этом он добавил, что они не в состоянии удержать контроль над территориями."Что еще более важно, так это то, что, похоже, все это было спланировано совместно с НАТО, так что это не было просто идеей Украины", — резюмировал Джонсон.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965792621.html

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в мире, владимир путин, валерий герасимов, донбасс, россия, курская область, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато