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"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965802565.html
"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации
"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 12.08.2024
"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации
Киевский режим вынудил лучшие бригады ВСУ отступить с позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:13
2024-08-12T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
валерий герасимов
донбасс
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим вынудил лучшие бригады ВСУ отступить с позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это были некоторые из их лучших подразделений, и им пришлось собирать их вместе, и они заставили их отступить от русских, и начальник перебросил их на север, чтобы сделать это", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ уже понесли потери в Курской области. При этом он добавил, что они не в состоянии удержать контроль над территориями."Что еще более важно, так это то, что, похоже, все это было спланировано совместно с НАТО, так что это не было просто идеей Украины", — резюмировал Джонсон.Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965792621.html
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в мире, владимир путин, валерий герасимов, донбасс, россия, курская область, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Донбасс, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Заставили их отступить". В США сделали заявление о спецоперации

Джонсон: Киев заставил лучшие бригады отступить с Донбасса и пойти на Курск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киевский режим вынудил лучшие бригады ВСУ отступить с позиций в Донбассе ради наступления на Курскую область, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Это были некоторые из их лучших подразделений, и им пришлось собирать их вместе, и они заставили их отступить от русских, и начальник перебросил их на север, чтобы сделать это", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ уже понесли потери в Курской области. При этом он добавил, что они не в состоянии удержать контроль над территориями.
"Что еще более важно, так это то, что, похоже, все это было спланировано совместно с НАТО, так что это не было просто идеей Украины", — резюмировал Джонсон.
Утром 6 августа ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили продвижение противника. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Ранее в понедельник российский лидер заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВалерий ГерасимовДонбассРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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