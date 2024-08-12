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Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 12.08.2024 (обновлено: 04:28 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965586027.html
Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области
Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 12.08.2024
Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области
Удар был нанесен ночью по Мартыновскому военному аэродрому города Вознесенск в Николаевской области, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами и помещение,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:08
2024-08-12T04:28
специальная военная операция на украине
николаевская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
сергей лебедев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по Мартыновскому военному аэродрому города Вознесенск в Николаевской области, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами и помещение, где собирались и хранились БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале."Город Вознесенск в Николаевской области получил удар по военному аэродрому. В 22.30 ночи 11 августа в Мартыновский аэродром прилетела русская ракета. По предварительным данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, которые хранили для "подскока"", — написал он.Координатор добавляет со ссылкой на своих коллег, что при ударе по аэродрому была вторичная детонация "несколькими раскатами". По данным Лебедева, взрывом также было уничтожено помещение, где собирались и хранились БПЛА самолетного типа. Согласно координатору, число погибших и раненых пока уточняется."По предварительным данным, "скорые" увезли около двух десятков человек. Люди важные, после того как их стабилизировали, военные медики нескольких увезли в Николаев ", — добавил координатор.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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николаевская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия, сергей лебедев, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Сергей Лебедев, Николаев (Украина)
Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области

Подполье: войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбрасывают бомбы ФАБ-500 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбрасывают бомбы ФАБ-500. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по Мартыновскому военному аэродрому города Вознесенск в Николаевской области, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами и помещение, где собирались и хранились БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
"Город Вознесенск в Николаевской области получил удар по военному аэродрому. В 22.30 ночи 11 августа в Мартыновский аэродром прилетела русская ракета. По предварительным данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, которые хранили для "подскока"", — написал он.
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Координатор добавляет со ссылкой на своих коллег, что при ударе по аэродрому была вторичная детонация "несколькими раскатами". По данным Лебедева, взрывом также было уничтожено помещение, где собирались и хранились БПЛА самолетного типа. Согласно координатору, число погибших и раненых пока уточняется.
"По предварительным данным, "скорые" увезли около двух десятков человек. Люди важные, после того как их стабилизировали, военные медики нескольких увезли в Николаев ", — добавил координатор.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссияСергей ЛебедевНиколаев (Украина)
 
 
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