https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965586027.html

Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области

Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 12.08.2024

Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области

Удар был нанесен ночью по Мартыновскому военному аэродрому города Вознесенск в Николаевской области, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами и помещение,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T04:08

2024-08-12T04:08

2024-08-12T04:28

специальная военная операция на украине

николаевская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

россия

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961622968_2:0:1908:1072_1920x0_80_0_0_fd74db20572965b555596d59aadbaa65.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по Мартыновскому военному аэродрому города Вознесенск в Николаевской области, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами и помещение, где собирались и хранились БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале."Город Вознесенск в Николаевской области получил удар по военному аэродрому. В 22.30 ночи 11 августа в Мартыновский аэродром прилетела русская ракета. По предварительным данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, которые хранили для "подскока"", — написал он.Координатор добавляет со ссылкой на своих коллег, что при ударе по аэродрому была вторичная детонация "несколькими раскатами". По данным Лебедева, взрывом также было уничтожено помещение, где собирались и хранились БПЛА самолетного типа. Согласно координатору, число погибших и раненых пока уточняется."По предварительным данным, "скорые" увезли около двух десятков человек. Люди важные, после того как их стабилизировали, военные медики нескольких увезли в Николаев ", — добавил координатор.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240811/kursk-1965558334.html

https://ria.ru/20240811/merkuris-1965546535.html

николаевская область

украина

россия

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия, сергей лебедев, николаев (украина)