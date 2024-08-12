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Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области
Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области - РИА Новости, 12.08.2024
Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области
Удар был нанесен ночью по Мартыновскому военному аэродрому города Вознесенск в Николаевской области, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами и помещение,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:08
2024-08-12T04:08
2024-08-12T04:28
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Удар был нанесен ночью по Мартыновскому военному аэродрому города Вознесенск в Николаевской области, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами и помещение, где собирались и хранились БПЛА, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале."Город Вознесенск в Николаевской области получил удар по военному аэродрому. В 22.30 ночи 11 августа в Мартыновский аэродром прилетела русская ракета. По предварительным данным, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами, которые хранили для "подскока"", — написал он.Координатор добавляет со ссылкой на своих коллег, что при ударе по аэродрому была вторичная детонация "несколькими раскатами". По данным Лебедева, взрывом также было уничтожено помещение, где собирались и хранились БПЛА самолетного типа. Согласно координатору, число погибших и раненых пока уточняется."По предварительным данным, "скорые" увезли около двух десятков человек. Люди важные, после того как их стабилизировали, военные медики нескольких увезли в Николаев ", — добавил координатор.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Подполье рассказало об ударе по аэродрому в Николаевской области
Подполье: войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области