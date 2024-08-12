https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965522930.html

Наши предки расстреливали паникеров на месте

Наши предки расстреливали паникеров на месте - РИА Новости, 12.08.2024

Наши предки расстреливали паникеров на месте

На момент написания этой заметки наши спецназовцы массово отлавливают в лесах Курской области заглянувших туда вэсэушников. Дроноводы подбивают украинскую... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:00

2024-08-12T08:00

2024-08-12T08:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

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На момент написания этой заметки наши спецназовцы массово отлавливают в лесах Курской области заглянувших туда вэсэушников. Дроноводы подбивают украинскую технику, непрестанно работает артиллерия. Счет денацифицированных врагов идет на сотни. Кому интересно — могут посмотреть фотографии в Телеграме, впрочем, слабонервным лучше не смотреть.Сегодня в прицеле наших бойцов оказалась элита украинской армии — самые подготовленные, злые, лучше всех экипированные враги. В позиционной войне достать их было практически невозможно, они сидели в укрепах, а сейчас вот они все — как на ладони. Личный состав этих элитных частей уничтожается прямо сейчас. Полная их ликвидация позволит нашим военным пойти на запад — и тут уже обороняться украинцам будет некем. Военные перспективы для нашей армии очень хороши. Как отметил немецкий Spiegel, нимало не симпатизирующий русским, "курский маневр может ознаменовать военный конец Украины."Вэсэушники попались точно в ту же ловушку, в которую загнали себя накануне президентских выборов в России. Помните, тогда тоже на нашу территорию заходили украинские ДРГ, пытались снимать тик-токи? В течение трех дней эти ребята были перемолоты нашей армией, все, что от них осталось, хорошо описывает цитата из старой песни: "Четыре трупа возле танка украсят утренний пейзаж".Ничего удивительного, что наши военные сполна использовали этот шанс расквитаться с врагом. Самоубийственные атаки — это главная и очень предсказуемая фича вэсэушников. Так было и в Крынках, где бесконечные десанты расстреливались нашими прямо в лодках. Так было во время предвыборных атак на Белгородскую область.Этот стиль ведения боевых действий поставили вэсэушникам американцы — атака на Курскую область выполнена по методичкам Института изучения войны. Западные военные аналитики решили, что это будет такой рычаг давления на Россию, они мечтают, что "разменяют" захваченные километры Курской области на новые регионы и Крым. Ну-ну, мечтать не вредно. Год назад там мечтали взять Крым, и где?Вопреки всем хотелкам врага, наша армия не прекращает давить на ЛБС, безостановочно выгрызая у противника новые населенные пункты. Параллельно принимаются все меры, чтобы обезопасить наших людей, — их массово эвакуируют из Курской, Брянской, Белгородской областей. Работа кипит. Раненых везут в Москву, им навстречу из столицы едут бригады врачей, волонтеры со всей страны помогают местным жителям — доставляют гуманитарную помощь, обеспечивают лекарствами и продуктами.Война — это тяжелая работа, требующая бесконечного терпения, и мы честно трудимся всей страной. И только в соцсетях идет совсем другая жизнь — там все наперебой орут, что все пропало.Люди, валяющиеся на диванах в тысячах километров от ЛБС, на полном серьезе дают советы Верховному главнокомандующему, учат жизни наш Генштаб, ищут виноватых, требуют немедленно всех покарать и, разумеется, срочно "бахнуть" и "жахнуть". Простите, ребята, а вы точно не на врага работаете?Потому что все информационные атаки в соцсетях идеально скоординированы по времени с атаками вэсэушников на земле. А когда последним что-то не удается, за них дорабатывают интернет-войска — то у них военкор Поддубный погибает (на самом деле наш товарищ сейчас лечится в институте имени Склифосовского, мы все молимся за него и желаем скорейшего выздоровления), то украинцы взяли Беловский район Курской области — на самом деле их там и близко не было.Этот интернет-хор тут же подхватывают наши светлоликие эмигранты, принимаясь возбужденно мечтать о том, как россияне под предводительством Илюши Пономарева пойдут на Кремль "свергать тирана". При этом интернет-воины, как ни парадоксально, позиционируют себя как суперпатриотов. Но как же это патриоты могут работать на Илюшу Пономарева? Что-то тут не складывается.Мы вообще чего хотим, хотелось бы спросить у интернет-воинов, — победы России или паники, перетекающей в Майдан? Если Майдана, тогда нашу страну порвут в клочья — никто ахнуть не успеет. А если победы — то ради нее надо трудиться, а не болтать языком.The Wall Street Journal с удовлетворением описывает "насмешки над оборонным ведомством со стороны националистически настроенных российских блогеров". Видно, что заказчик информатаки доволен.Интересно, люди, поставляющие такие сочные информповоды нашим противникам, делают это за деньги, по велению души или просто по недомыслию? Хотелось бы верить в последнее.Некая девушка под мужским псевдонимом пишет в соцсети: "Во время ВОВ правду не скрывали. Про отступления, поражения и так далее все доносили населению..." Да что вы говорите?Во время Великой Отечественной войны нынешние блогеры либо сидели бы в окопах, либо стояли бы у станка. Военная цензура проверяла все — от писем с фронта до каждой запятой в газетах. Единственным источником информации были официальные коммюнике, в них всегда говорили про наши военные достижения, но никогда не озвучивали потери — прошло много лет, прежде чем мы узнали реальные цифры.А каждым человеком, который пытался сеять панику и распространять непроверенные слухи, очень быстро начинал заниматься хмурый товарищ майор, в результате чего человек ехал трудиться в места не столь отдаленные, а паника купировалась, не успев возникнуть.Конечно, времена сейчас иные, просто вегетарианские времена. А все-таки нет-нет да и вспоминается знаменитый приказ народного комиссара обороны СССР от 28 июля 1942 года: "Ни шагу назад!... Паникеры и трусы должны истребляться на месте".

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240811/bouz-1965513854.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, россия, белгородская область