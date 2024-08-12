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В СФ предложили штрафовать за передачу электросамокатов пьяным лицам - РИА Новости, 12.08.2024
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18:39 12.08.2024 (обновлено: 18:40 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/sovfed-1965789376.html
В СФ предложили штрафовать за передачу электросамокатов пьяным лицам
В СФ предложили штрафовать за передачу электросамокатов пьяным лицам - РИА Новости, 12.08.2024
В СФ предложили штрафовать за передачу электросамокатов пьяным лицам
Сенатор Артем Шейкин предложил установить штрафы до 30 тысяч рублей за передачу в пользование средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицам, находящимся в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:39
2024-08-12T18:40
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сенатор Артем Шейкин предложил установить штрафы до 30 тысяч рублей за передачу в пользование средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицам, находящимся в состоянии опьянения, соответствующую поправку он направил в Госдуму к законопроекту об ответственности за неправильное использование СИМ. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в апреле группой сенаторов, в конце июля нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом. "Передача управления средством мобильности находящемуся в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей", - говорится в тексте поправки, текст которой есть в распоряжении РИА Новости. Еще одна предлагаемая сенатором поправка к законопроекту содержит в себе наказание до 1,5 тысячи рублей за пользование телефоном во время поездке на электросамокате и других СИМ. В беседе с РИА Новости Шейкин также выразил уверенность, что Госдума примет законопроект во втором и в третьем чтениях в осеннюю сессию. "Принятие законопроекта позволит защитить наших граждан, а, прежде всего, пешеходов от самокатчиков, которые с каждым годом все больше и больше нарушают правила дорожного движения", - резюмировал парламентарий.
https://ria.ru/20240730/gorkij-1963012269.html
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общество, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В СФ предложили штрафовать за передачу электросамокатов пьяным лицам

Сенатор Шейкин предложил штрафовать за передачу электросамокатов пьяным лицам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка проезжает на самокате по тротуару недалеко от машины скорой помощи
Девушка проезжает на самокате по тротуару недалеко от машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Девушка проезжает на самокате по тротуару недалеко от машины скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сенатор Артем Шейкин предложил установить штрафы до 30 тысяч рублей за передачу в пользование средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицам, находящимся в состоянии опьянения, соответствующую поправку он направил в Госдуму к законопроекту об ответственности за неправильное использование СИМ.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в апреле группой сенаторов, в конце июля нижняя палата приняла его в первом чтении. Инициативой, в частности, предполагаются наказания за управление СИМ в состоянии опьянения, а также за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом.
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"Передача управления средством мобильности находящемуся в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей", - говорится в тексте поправки, текст которой есть в распоряжении РИА Новости.
Еще одна предлагаемая сенатором поправка к законопроекту содержит в себе наказание до 1,5 тысячи рублей за пользование телефоном во время поездке на электросамокате и других СИМ.
В беседе с РИА Новости Шейкин также выразил уверенность, что Госдума примет законопроект во втором и в третьем чтениях в осеннюю сессию.
«
"Принятие законопроекта позволит защитить наших граждан, а, прежде всего, пешеходов от самокатчиков, которые с каждым годом все больше и больше нарушают правила дорожного движения", - резюмировал парламентарий.
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