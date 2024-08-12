https://ria.ru/20240812/sochi-1965652052.html

В Сочи на девушку наехал катер

В Сочи на девушку наехал катер - РИА Новости, 12.08.2024

В Сочи на девушку наехал катер

Девушка-подросток доставлена в больницу с резаными ранами в результате наезда катера в акватории Сочи, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:26

2024-08-12T11:26

2024-08-12T11:26

происшествия

сочи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 12 авг – РИА Новости. Девушка-подросток доставлена в больницу с резаными ранами в результате наезда катера в акватории Сочи, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе сочинского линейного управления МВД России на транспорте. Как пояснили РИА Новости в линейном управлении МВД, информация о ЧП поступила вечером 11 августа. Сообщалось, что судно травмировало девушку. На место выехали правоохранители, они установили, что водитель 1962 года рождения, управляя моторным судном при развороте за буйками пляжа, допустил наезд на несовершеннолетнюю девушку. "Пострадавшая 2007 года рождения с различными резаными травмами доставлена в городскую больницу. Маломерное судно изъято. Проводится проверка. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении. Агентству уточнили, что маломерным судном оказался катер. Накануне произошел аналогичный случай в акватории Хостинского района Сочи около пляжа санатория "Мыс Видный". По данным пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, в море был травмирован человек - на него тоже наехал катер. По факту инцидента организована проверка.

https://ria.ru/20240811/kater-1965528317.html

https://ria.ru/20240628/kuban-1956211946.html

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происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф)