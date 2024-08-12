https://ria.ru/20240812/sobaka-1965658835.html

В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку

В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку - РИА Новости, 12.08.2024

В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку

Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа собаку, которую взял из приюта, начата проверка, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:41

2024-08-12T11:41

2024-08-12T11:41

происшествия

ангарск

россия

иркутская область

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ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа собаку, которую взял из приюта, начата проверка, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области в Telegram-канале. Жители многоквартирного дома в Ангарске обратились в полицию, сообщив, что мужчина, проживающий в одной из квартир на 4-м этаже, выкинул из окна свою собаку, она погибла. Правоохранители установили, что хозяин животного взял собаку по кличке Бэсси из приюта несколько лет назад. По словам ангарчанина, она якобы бегала от него по квартире и выпрыгнула в окно. "Эти слова расходятся с сообщениями заявителей, которые говорят, что собаку сбросили. В настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции проводится проверка", - говорится в сообщении. Проверку инцидента контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20231210/sobaka-1914926744.html

ангарск

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ангарск, россия, иркутская область