https://ria.ru/20240812/sobaka-1965658835.html
В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку
В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку - РИА Новости, 12.08.2024
В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку
Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа собаку, которую взял из приюта, начата проверка, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:41
2024-08-12T11:41
2024-08-12T11:41
происшествия
ангарск
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа собаку, которую взял из приюта, начата проверка, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области в Telegram-канале. Жители многоквартирного дома в Ангарске обратились в полицию, сообщив, что мужчина, проживающий в одной из квартир на 4-м этаже, выкинул из окна свою собаку, она погибла. Правоохранители установили, что хозяин животного взял собаку по кличке Бэсси из приюта несколько лет назад. По словам ангарчанина, она якобы бегала от него по квартире и выпрыгнула в окно. "Эти слова расходятся с сообщениями заявителей, которые говорят, что собаку сбросили. В настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции проводится проверка", - говорится в сообщении. Проверку инцидента контролирует прокуратура.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ангарск, россия, иркутская область
Происшествия, Ангарск, Россия, Иркутская область
В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку
Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа взятую из приюта собаку, она погибла
ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости.
Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа собаку, которую взял из приюта, начата проверка, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области в Telegram-канале
.
Жители многоквартирного дома в Ангарске обратились в полицию, сообщив, что мужчина, проживающий в одной из квартир на 4-м этаже, выкинул из окна свою собаку, она погибла. Правоохранители установили, что хозяин животного взял собаку по кличке Бэсси из приюта несколько лет назад. По словам ангарчанина, она якобы бегала от него по квартире и выпрыгнула в окно.
"Эти слова расходятся с сообщениями заявителей, которые говорят, что собаку сбросили. В настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
Проверку инцидента контролирует прокуратура.