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В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку - РИА Новости, 12.08.2024
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11:41 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/sobaka-1965658835.html
В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку
В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку - РИА Новости, 12.08.2024
В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку
Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа собаку, которую взял из приюта, начата проверка, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:41
2024-08-12T11:41
происшествия
ангарск
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа собаку, которую взял из приюта, начата проверка, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области в Telegram-канале. Жители многоквартирного дома в Ангарске обратились в полицию, сообщив, что мужчина, проживающий в одной из квартир на 4-м этаже, выкинул из окна свою собаку, она погибла. Правоохранители установили, что хозяин животного взял собаку по кличке Бэсси из приюта несколько лет назад. По словам ангарчанина, она якобы бегала от него по квартире и выпрыгнула в окно. "Эти слова расходятся с сообщениями заявителей, которые говорят, что собаку сбросили. В настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции проводится проверка", - говорится в сообщении. Проверку инцидента контролирует прокуратура.
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ангарск
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происшествия, ангарск, россия, иркутская область
Происшествия, Ангарск, Россия, Иркутская область
В Ангарске мужчина выбросил из окна взятую из приюта собаку

Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа взятую из приюта собаку, она погибла

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 авг - РИА Новости. Житель Ангарска выбросил с 4-го этажа собаку, которую взял из приюта, начата проверка, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области в Telegram-канале.
Жители многоквартирного дома в Ангарске обратились в полицию, сообщив, что мужчина, проживающий в одной из квартир на 4-м этаже, выкинул из окна свою собаку, она погибла. Правоохранители установили, что хозяин животного взял собаку по кличке Бэсси из приюта несколько лет назад. По словам ангарчанина, она якобы бегала от него по квартире и выпрыгнула в окно.
"Эти слова расходятся с сообщениями заявителей, которые говорят, что собаку сбросили. В настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
Проверку инцидента контролирует прокуратура.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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ПроисшествияАнгарскРоссияИркутская область
 
 
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