https://ria.ru/20240812/smirnov-1965736492.html

ВСУ проникли вглубь Курской области на 12 километров, заявил Смирнов

ВСУ проникли вглубь Курской области на 12 километров, заявил Смирнов - РИА Новости, 12.08.2024

ВСУ проникли вглубь Курской области на 12 километров, заявил Смирнов

Глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров, сообщил врио губернатора Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:32

2024-08-12T15:32

2024-08-12T15:32

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров, сообщил врио губернатора Смирнов. "Глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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2024

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курская область, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины