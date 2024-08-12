https://ria.ru/20240812/smirnov-1965736492.html
ВСУ проникли вглубь Курской области на 12 километров, заявил Смирнов
ВСУ проникли вглубь Курской области на 12 километров, заявил Смирнов - РИА Новости, 12.08.2024
ВСУ проникли вглубь Курской области на 12 километров, заявил Смирнов
Глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров, сообщил врио губернатора Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:32
2024-08-12T15:32
2024-08-12T15:32
специальная военная операция на украине
курская область
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владимир путин
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров, сообщил врио губернатора Смирнов. "Глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту – 40 километров", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
ВСУ проникли вглубь Курской области на 12 километров, заявил Смирнов
Смирнов: глубина проникновения ВСУ в Курскую область составляет 12 километров