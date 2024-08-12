https://ria.ru/20240812/smirnov-1965731287.html

Глава Курской области доложил Путину о сложной ситуации в регионе

Глава Курской области доложил Путину о сложной ситуации в регионе - РИА Новости, 12.08.2024

Глава Курской области доложил Путину о сложной ситуации в регионе

Ситуация в Курской области сложная, противник контролирует 28 населенных пунктов, судьба примерно двух тысяч местных жителей неизвестна, доложил президенту... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:22

2024-08-12T15:22

2024-08-12T17:31

специальная военная операция на украине

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965741010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c536b573ced9ba12e3b2ba3e22bbc0e.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ситуация в Курской области сложная, противник контролирует 28 населенных пунктов, судьба примерно двух тысяч местных жителей неизвестна, доложил президенту Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. На оперативном совещании глава государства попросил врио губернатора рассказать о социально-экономической ситуации и о помощи людям."Двадцать восемь населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем", — сказал Смирнов.По его словам, глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Там нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения ВСУ, добавил врио губернатора.Из-за вторжения ВСУ погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения, в том числе десять детей, отметил Смирнов. По его данным, из приграничных районов выехали 121 тысяча человек.Порядка двух тысяч человек вывезли волонтеры, при этом двое волонтеров пропали в зоне действия диверсионно-разведывательных групп, уточнил врио губернатора.Сейчас в Курской области по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов, к этому привлекли около пяти тысяч строителей и 350 единиц техники. Уже выкопали 40 из 46 запланированных километров рва. Власти приступили к размещению 40 КПП и ждут усиления для охраны мостов и железных дорог, добавил Смирнов.Ситуация в приграничье"Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями", — рассказал глава региона, добавив, что не все жители хотят уезжать, в населенных пунктах продолжают работать продовольственные магазины. Он отметил, что власти вынуждены запретить торговлю алкоголем в приграничье и следят за случаями мародерства."Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла", — сказал Смирнов.Гуманитарную помощь жителям приграничных районов выдают круглосуточно, продолжил он. "В наличии на сегодня находится десять тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Проблем здесь нет", — подчеркнул врио губернатора.Вторжение в Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240812/soveschanie-1965721412.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины