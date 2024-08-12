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Глава Курской области доложил Путину о сложной ситуации в регионе - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 12.08.2024 (обновлено: 17:31 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/smirnov-1965731287.html
Глава Курской области доложил Путину о сложной ситуации в регионе
Глава Курской области доложил Путину о сложной ситуации в регионе - РИА Новости, 12.08.2024
Глава Курской области доложил Путину о сложной ситуации в регионе
Ситуация в Курской области сложная, противник контролирует 28 населенных пунктов, судьба примерно двух тысяч местных жителей неизвестна, доложил президенту... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:22
2024-08-12T17:31
специальная военная операция на украине
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ситуация в Курской области сложная, противник контролирует 28 населенных пунктов, судьба примерно двух тысяч местных жителей неизвестна, доложил президенту Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. На оперативном совещании глава государства попросил врио губернатора рассказать о социально-экономической ситуации и о помощи людям.&quot;Двадцать восемь населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем&quot;, — сказал Смирнов.По его словам, глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Там нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения ВСУ, добавил врио губернатора.Из-за вторжения ВСУ погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения, в том числе десять детей, отметил Смирнов. По его данным, из приграничных районов выехали 121 тысяча человек.Порядка двух тысяч человек вывезли волонтеры, при этом двое волонтеров пропали в зоне действия диверсионно-разведывательных групп, уточнил врио губернатора.Сейчас в Курской области по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов, к этому привлекли около пяти тысяч строителей и 350 единиц техники. Уже выкопали 40 из 46 запланированных километров рва. Власти приступили к размещению 40 КПП и ждут усиления для охраны мостов и железных дорог, добавил Смирнов.Ситуация в приграничье"Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями", — рассказал глава региона, добавив, что не все жители хотят уезжать, в населенных пунктах продолжают работать продовольственные магазины. Он отметил, что власти вынуждены запретить торговлю алкоголем в приграничье и следят за случаями мародерства."Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла", — сказал Смирнов.Гуманитарную помощь жителям приграничных районов выдают круглосуточно, продолжил он. "В наличии на сегодня находится десять тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Проблем здесь нет", — подчеркнул врио губернатора.Вторжение в Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/soveschanie-1965721412.html
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Глава Курской области доложил Путину о сложной ситуации в регионе

Смирнов доложил Путину о 28 населенных пунктах Курской области под контролем ВСУ

© Фото : Алексей Смирнов/ВКонтактеГлава Курской области Алексей Смирнов
Глава Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/ВКонтакте
Глава Курской области Алексей Смирнов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ситуация в Курской области сложная, противник контролирует 28 населенных пунктов, судьба примерно двух тысяч местных жителей неизвестна, доложил президенту Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
На оперативном совещании глава государства попросил врио губернатора рассказать о социально-экономической ситуации и о помощи людям.
«

"Двадцать восемь населенных пунктов находятся в этой зоне, это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем", — сказал Смирнов.

По его словам, глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Там нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения ВСУ, добавил врио губернатора.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в приграничных областях РФ. 12 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин провел совещание по ситуации в Курской области
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Из-за вторжения ВСУ погибли 12 мирных жителей, 121 человек получил ранения, в том числе десять детей, отметил Смирнов. По его данным, из приграничных районов выехали 121 тысяча человек.
Порядка двух тысяч человек вывезли волонтеры, при этом двое волонтеров пропали в зоне действия диверсионно-разведывательных групп, уточнил врио губернатора.
Сейчас в Курской области по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов, к этому привлекли около пяти тысяч строителей и 350 единиц техники. Уже выкопали 40 из 46 запланированных километров рва. Власти приступили к размещению 40 КПП и ждут усиления для охраны мостов и железных дорог, добавил Смирнов.
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Ситуация в приграничье

"Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями", — рассказал глава региона, добавив, что не все жители хотят уезжать, в населенных пунктах продолжают работать продовольственные магазины.
Он отметил, что власти вынуждены запретить торговлю алкоголем в приграничье и следят за случаями мародерства.
"Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей одежде, в наших машинах, с нашими документами диверсионные группы. Поэтому усиливаем патрулирование, Москва тут помогла", — сказал Смирнов.
Гуманитарную помощь жителям приграничных районов выдают круглосуточно, продолжил он.
"В наличии на сегодня находится десять тысяч суточных пайков, 28 тысяч недельных продуктовых наборов и 112 тысяч литров воды. В пути 13 тысяч суточных пайков, 260 тысяч литров воды и 148 тысяч недельных продуктовых наборов. Проблем здесь нет", — подчеркнул врио губернатора.
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Вторжение в Курскую область

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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