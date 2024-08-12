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В Мордовии проверяют сообщения о банкете в колонии
В Мордовии проверяют сообщения о банкете в колонии - РИА Новости, 12.08.2024
В Мордовии проверяют сообщения о банкете в колонии
Следственное управление СК РФ по Мордовии проводит проверку после информации в СМИ о "застолье" в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:14
2024-08-12T12:14
2024-08-12T12:14
происшествия
россия
зубово-полянский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Мордовии проводит проверку после информации в СМИ о "застолье" в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства. В понедельник газета "Известия" опубликовала снимок "банкета", который изданию предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона. По данным СМИ, "застолье" проходило в исправительной колонии №7 в Зубово-Полянском районе республики. Как писала газета, участниками "банкета" стали осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики. В УФСИН Мордовии изданию сообщили, что проведут проверку информации. Прокуратура Мордовии также заинтересовалась информацией о возможных нарушениях режимных требований осужденными в колонии, организовав проверку. "Следственными органами СК РФ по республике Мордовия по размещенным в СМИ сообщениям о возможных нарушениях режима осужденными на территории ФКУ ИК-7 организована процессуальная проверка. Следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК в Telegram-канале.
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происшествия, россия, зубово-полянский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Зубово-Полянский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мордовии проверяют сообщения о банкете в колонии
СУСК по Мордовии проводит проверку после публикации о банкете в колонии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Мордовии проводит проверку после информации в СМИ о "застолье" в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства.
В понедельник газета "Известия" опубликовала снимок "банкета", который изданию предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона. По данным СМИ, "застолье" проходило в исправительной колонии №7 в Зубово-Полянском районе республики. Как писала газета, участниками "банкета" стали осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики. В УФСИН Мордовии изданию сообщили, что проведут проверку информации. Прокуратура Мордовии также заинтересовалась информацией о возможных нарушениях режимных требований осужденными в колонии, организовав проверку.
"Следственными органами СК РФ по республике Мордовия по размещенным в СМИ сообщениям о возможных нарушениях режима осужденными на территории ФКУ ИК-7 организована процессуальная проверка. Следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК в Telegram-канале.