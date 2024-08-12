https://ria.ru/20240812/shmakov-1965114930.html

Биография Михаила Шмакова

Биография Михаила Шмакова - РИА Новости, 12.08.2024

Биография Михаила Шмакова

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков родился 12 августа 1949 года в Москве в семье служащих. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T03:06

2024-08-12T03:06

2024-08-12T03:06

справки

москва

михаил шмаков

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Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков родился 12 августа 1949 года в Москве в семье служащих. В 1972 году окончил факультет энергетического машиностроения Московского высшего технического училища (ныне – Московский государственный технический университет) имени Н.Э. Баумана по специальности "инженер-механик". В 1982 году окончил Высшую партийную школу Московского горкома КПСС. В 1987 году получил второе высшее экономическое образование.В 1972-1975 годах работал инженером на предприятии оборонной промышленности – Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) автоматики и гидравлики.В 1975-1977 годах проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начальником отделения ракетного комплекса.С 1977 года – ведущий инженер ЦНИИ автоматики и гидравлики, занимался разработкой и испытаниями ракетной техники, участвовал в создании космической системы "Буран".В 1986 году был избран председателем Московского городского комитета профсоюза рабочих оборонной промышленности.В 1988-1990 годах являлся председателем бюро центрального комитета профсоюза рабочих оборонной промышленности по руководству профсоюзными организациями Москвы.В 1990 году был избран председателем Московского городского совета профсоюзов.В 1990 году на учредительной конференции Московской федерации профсоюзов был избран ее первым председателем.В 1993 году Михаил Шмаков был избран председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Переизбирался на эту должность в 1996, 2001, 2006, 2011, 2015 и 2019 годах.В 1993-2003 годах и с 2010 года по 2017 год избирался членом административного совета Международной организации труда.В 2004-2021 годах – президент Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), с 2022 года является почетным президентом ВКП. С 2007 по 2015 год в течение двух сроков являлся президентом Всеевропейского регионального совета Международной Конфедерации Профсоюзов (ВЕРС-МКП).Член Государственного совета Российской Федерации.Является координатором профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта.Президент Института профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений, председатель наблюдательного совета Академии труда и социальных отношений, почетный профессор академии.Председатель совета попечителей и почетный профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.Автор книг и публикаций в прессе по вопросам социально-трудовых отношений, социальной политики, теории и практики профсоюзного и рабочего движения.Награжден орденом "Знак почета" (1985); орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (1999); III (2009) и II степеней (2019), орденом "Дружбы" (2014).Отмечен Благодарностью президента Российской Федерации (1995).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, михаил шмаков