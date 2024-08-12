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Более половины жителей Шебекино покинули город - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 12.08.2024 (обновлено: 16:12 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/shebekino-1965732003.html
Более половины жителей Шебекино покинули город
Более половины жителей Шебекино покинули город - РИА Новости, 12.08.2024
Более половины жителей Шебекино покинули город
Около 50-70 процентов жителей Шебекино в Белгородской области покинули город, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании с президентом... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:24
2024-08-12T16:12
специальная военная операция на украине
россия
курская область
шебекино
вооруженные силы украины
валерий герасимов
вячеслав гладков
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг — РИА Новости. Около 50-70 процентов жителей Шебекино в Белгородской области покинули город, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании с президентом Владимиром Путиным."Полной информации нет, но, по нашим расчетам, порядка 50-70 процентов жителей Шебекино покинули территорию", — сказал он.Как отметил Гладков, именно в этом округе сложилась самая тяжелая ситуация, поскольку количество ударов дронов и обстрелов ствольной артиллерией, минометами и РСЗО сильно выросло.Сейчас в городе проживают 38 тысяч человек, а в округе — 85 тысяч. По данным губернатора, в этом году там погибли 36 жителей, почти 300 получили ранения. "Резко растет в 2024 году количество разрушений, повреждений. Жилья в целом за два с половиной года пострадало более 30 тысяч домов и квартир. Мы восстановили 25 тысяч, но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать", — добавил глава региона.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/peremeschenie-1965596241.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
шебекино
белгородская область
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россия, курская область, шебекино, вооруженные силы украины, валерий герасимов, вячеслав гладков, владимир путин, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Более половины жителей Шебекино покинули город

Гладков: около 50-70% жителей Шебекино в Белгородской области покинули город

Последствия атаки дронов в Шебекино. Кадр видео очевидца
Последствия атаки дронов в Шебекино. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Последствия атаки дронов в Шебекино. Кадр видео очевидца
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг — РИА Новости. Около 50-70 процентов жителей Шебекино в Белгородской области покинули город, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании с президентом Владимиром Путиным.
"Полной информации нет, но, по нашим расчетам, порядка 50-70 процентов жителей Шебекино покинули территорию", — сказал он.
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Вчера, 07:39
Как отметил Гладков, именно в этом округе сложилась самая тяжелая ситуация, поскольку количество ударов дронов и обстрелов ствольной артиллерией, минометами и РСЗО сильно выросло.
Сейчас в городе проживают 38 тысяч человек, а в округе — 85 тысяч. По данным губернатора, в этом году там погибли 36 жителей, почти 300 получили ранения.
"Резко растет в 2024 году количество разрушений, повреждений. Жилья в целом за два с половиной года пострадало более 30 тысяч домов и квартир. Мы восстановили 25 тысяч, но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать", — добавил глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьШебекиноВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВячеслав ГладковВладимир ПутинБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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