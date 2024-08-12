https://ria.ru/20240812/serbiya-1965593756.html
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС - РИА Новости, 12.08.2024
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС
Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:02
2024-08-12T07:02
2024-08-12T07:02
в мире
сербия
казань
россия
александр вулин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f6092311062e7817dfe66f8bc3d0eab.jpg
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Что касается БРИКС, то в ближайшие дни мы ожидаем формальное приглашение, я хотел бы участвовать в работе форума", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20240810/venesuela-1965336013.html
сербия
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c721a85049d3635dd150bcbc6d92c71c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, казань, россия, александр вулин, брикс
В мире, Сербия, Казань, Россия, Александр Вулин, БРИКС
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС
Вулин: Сербия вскоре ожидает официальное приглашение на саммит БРИКС