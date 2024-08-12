https://ria.ru/20240812/serbiya-1965593756.html

Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС

Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС - РИА Новости, 12.08.2024

Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС

Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:02

2024-08-12T07:02

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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Что касается БРИКС, то в ближайшие дни мы ожидаем формальное приглашение, я хотел бы участвовать в работе форума", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20240810/venesuela-1965336013.html

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в мире, сербия, казань, россия, александр вулин, брикс