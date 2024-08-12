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Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС - РИА Новости, 12.08.2024
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07:02 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/serbiya-1965593756.html
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС - РИА Новости, 12.08.2024
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС
Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:02
2024-08-12T07:02
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россия
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин."Что касается БРИКС, то в ближайшие дни мы ожидаем формальное приглашение, я хотел бы участвовать в работе форума", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
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в мире, сербия, казань, россия, александр вулин, брикс
В мире, Сербия, Казань, Россия, Александр Вулин, БРИКС
Сербия ожидает официального приглашения на саммит БРИКС

Вулин: Сербия вскоре ожидает официальное приглашение на саммит БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Власти Сербии в ближайшие дни ожидают официального приглашения на XIV саммит БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Что касается БРИКС, то в ближайшие дни мы ожидаем формальное приглашение, я хотел бы участвовать в работе форума", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Венесуэле надеются на скорое вступление в БРИКС
10 августа, 07:04
План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
 
В миреСербияКазаньРоссияАлександр ВулинБРИКС
 
 
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