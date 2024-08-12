https://ria.ru/20240812/serbiya-1965592069.html

В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя

В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя - РИА Новости, 12.08.2024

В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя

Большая часть ЕС и все в НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, мир их не интересует, но РФ - ядерная держава, ее невозможно победить на поле... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T06:19

2024-08-12T06:19

2024-08-12T06:19

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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Большая часть ЕС и все в НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, мир их не интересует, но РФ - ядерная держава, ее невозможно победить на поле боя, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Я хочу мира, но большая часть ЕС и вся НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, которых это потребует. Их не интересует мир. Но победить ядерную мировую державу невозможно, это касается и США, и КНР, и РФ. Зачем тогда разжигать конфликт с самой большой ядерной силой в мире, чтобы довести ее до ситуации применения ядерного оружия?", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.

https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html

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в мире, россия, сербия, сша, александр вулин, евросоюз, нато