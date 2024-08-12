https://ria.ru/20240812/serbiya-1965592069.html
В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя
В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя - РИА Новости, 12.08.2024
В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя
Большая часть ЕС и все в НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, мир их не интересует, но РФ - ядерная держава, ее невозможно победить на поле... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:19
2024-08-12T06:19
2024-08-12T06:19
в мире
россия
сербия
сша
александр вулин
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753949809_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_6c87e90ed308b62330ad59de0c3c5dac.jpg
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Большая часть ЕС и все в НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, мир их не интересует, но РФ - ядерная держава, ее невозможно победить на поле боя, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Я хочу мира, но большая часть ЕС и вся НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, которых это потребует. Их не интересует мир. Но победить ядерную мировую державу невозможно, это касается и США, и КНР, и РФ. Зачем тогда разжигать конфликт с самой большой ядерной силой в мире, чтобы довести ее до ситуации применения ядерного оружия?", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.
https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html
россия
сербия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753949809_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_aa9b68a6d3a4e4b2185de99d9654933a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, сша, александр вулин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Сербия, США, Александр Вулин, Евросоюз, НАТО
В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя
Вице-премьер Сербии Вулин: Запад хочет поражения России вне зависимости от жертв