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В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя - РИА Новости, 12.08.2024
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06:19 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/serbiya-1965592069.html
В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя
В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя - РИА Новости, 12.08.2024
В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя
Большая часть ЕС и все в НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, мир их не интересует, но РФ - ядерная держава, ее невозможно победить на поле... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:19
2024-08-12T06:19
в мире
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Большая часть ЕС и все в НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, мир их не интересует, но РФ - ядерная держава, ее невозможно победить на поле боя, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Я хочу мира, но большая часть ЕС и вся НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, которых это потребует. Их не интересует мир. Но победить ядерную мировую державу невозможно, это касается и США, и КНР, и РФ. Зачем тогда разжигать конфликт с самой большой ядерной силой в мире, чтобы довести ее до ситуации применения ядерного оружия?", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.
https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html
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в мире, россия, сербия, сша, александр вулин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Сербия, США, Александр Вулин, Евросоюз, НАТО
В Сербии заявили, что Россию невозможно победить на поле боя

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад хочет поражения России вне зависимости от жертв

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Флаги России и Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Большая часть ЕС и все в НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, мир их не интересует, но РФ - ядерная держава, ее невозможно победить на поле боя, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Я хочу мира, но большая часть ЕС и вся НАТО хотят поражения России вне зависимости от жертв, которых это потребует. Их не интересует мир. Но победить ядерную мировую державу невозможно, это касается и США, и КНР, и РФ. Зачем тогда разжигать конфликт с самой большой ядерной силой в мире, чтобы довести ее до ситуации применения ядерного оружия?", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил Вучич
22 июля, 01:24
 
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