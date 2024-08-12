https://ria.ru/20240812/serbiya-1965584315.html

В Сербии назвали цель протестов против добычи лития

В Сербии назвали цель протестов против добычи лития - РИА Новости, 12.08.2024

В Сербии назвали цель протестов против добычи лития

Целью протестов в Сербии против планов добычи лития является не защита экологии, а свержение нынешней власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T03:34

2024-08-12T03:34

2024-08-12T03:35

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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Целью протестов в Сербии против планов добычи лития является не защита экологии, а свержение нынешней власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Протесты из-за лития не столько связаны с экологией. Их цель – свержение власти. Никому не хочется, чтобы Сербия развивалась, никто на Западе не желает самостоятельной и сильной Сербии", — заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством. В Сербии продолжаются массовые протесты против добычи содержащего литий минерала ядарит на западе страны. Протестующие в ночь на 11 августа блокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих — за административные правонарушения, а двоих иностранцев — за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений. В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам президента Александра Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Власти страны подчеркивают, что еще предстоит оценка экспертами рисков проекта, возможен референдум и в случае одобрения добыча начнется не ранее чем через 2,5 года. Но в Сербии начались массовые протесты активистов экологических движений, которые поддержали прозападная оппозиция и СМИ. Вучич в обращении к гражданам заявил 11 августа, что протесты против планов по добыче лития в Сербии подогревают некие силы на Западе и медиамагнат сербского происхождения Драган Шолак, владеющий медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан.

https://ria.ru/20240809/vuchich-1965305952.html

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