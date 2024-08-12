Рейтинг@Mail.ru
В Сербии назвали цель протестов против добычи лития - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 12.08.2024 (обновлено: 03:35 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/serbiya-1965584315.html
В Сербии назвали цель протестов против добычи лития
В Сербии назвали цель протестов против добычи лития - РИА Новости, 12.08.2024
В Сербии назвали цель протестов против добычи лития
Целью протестов в Сербии против планов добычи лития является не защита экологии, а свержение нынешней власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:34
2024-08-12T03:35
в мире
сербия
будапешт
салоники
александр вучич
александр вулин
евросоюз
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965517590_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2f6fd5860e6165baaa762fc3c432e92e.jpg
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Целью протестов в Сербии против планов добычи лития является не защита экологии, а свержение нынешней власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Протесты из-за лития не столько связаны с экологией. Их цель – свержение власти. Никому не хочется, чтобы Сербия развивалась, никто на Западе не желает самостоятельной и сильной Сербии", — заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством. В Сербии продолжаются массовые протесты против добычи содержащего литий минерала ядарит на западе страны. Протестующие в ночь на 11 августа блокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих — за административные правонарушения, а двоих иностранцев — за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений. В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам президента Александра Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Власти страны подчеркивают, что еще предстоит оценка экспертами рисков проекта, возможен референдум и в случае одобрения добыча начнется не ранее чем через 2,5 года. Но в Сербии начались массовые протесты активистов экологических движений, которые поддержали прозападная оппозиция и СМИ. Вучич в обращении к гражданам заявил 11 августа, что протесты против планов по добыче лития в Сербии подогревают некие силы на Западе и медиамагнат сербского происхождения Драган Шолак, владеющий медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан.
https://ria.ru/20240809/vuchich-1965305952.html
https://ria.ru/20240811/serbiya-1965516881.html
сербия
будапешт
салоники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965517590_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_08d61f8fcd4995ce306dbdffd2421f27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, будапешт, салоники, александр вучич, александр вулин, евросоюз, всемирный банк
В мире, Сербия, Будапешт, Салоники, Александр Вучич, Александр Вулин, Евросоюз, Всемирный банк
В Сербии назвали цель протестов против добычи лития

Вице-премьер Вулин назвал целью протестов против добычи лития свержение власти

© AP Photo / Darko VojinovicАкция протеста против добычи лития в Белграде, Сербия
Акция протеста против добычи лития в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Акция протеста против добычи лития в Белграде, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Целью протестов в Сербии против планов добычи лития является не защита экологии, а свержение нынешней власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Протесты из-за лития не столько связаны с экологией. Их цель – свержение власти. Никому не хочется, чтобы Сербия развивалась, никто на Западе не желает самостоятельной и сильной Сербии", — заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Вучич заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте от России
9 августа, 22:13
В Сербии продолжаются массовые протесты против добычи содержащего литий минерала ядарит на западе страны. Протестующие в ночь на 11 августа блокировали мост на международной трассе БудапештСалоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих — за административные правонарушения, а двоих иностранцев — за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений.
В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам президента Александра Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4 процента, на первом этапе — на четыре процента по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка).
Власти страны подчеркивают, что еще предстоит оценка экспертами рисков проекта, возможен референдум и в случае одобрения добыча начнется не ранее чем через 2,5 года. Но в Сербии начались массовые протесты активистов экологических движений, которые поддержали прозападная оппозиция и СМИ.
Вучич в обращении к гражданам заявил 11 августа, что протесты против планов по добыче лития в Сербии подогревают некие силы на Западе и медиамагнат сербского происхождения Драган Шолак, владеющий медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан.
Акция протеста против добычи лития в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Вучич раскрыл, кто подогревает протесты в Сербии против добычи лития
Вчера, 15:20
 
В миреСербияБудапештСалоникиАлександр ВучичАлександр ВулинЕвросоюзВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала