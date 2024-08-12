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Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией - РИА Новости, 12.08.2024
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03:20 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/serbiya-1965583847.html
Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией
Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией - РИА Новости, 12.08.2024
Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией
Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:20
2024-08-12T03:20
в мире
сербия
россия
венесуэла
александр вулин
александр вучич
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Россия, конечно, может помочь Сербии, как и Сербия России. Не забывайте, что, возможно, первая "цветная революция" произошла 5 октября 2000 года в Сербии, когда была свергнута легитимная власть. У "цветных революций" один сценарий: всегда какие-то выборы, якобы "сфабрикованные", как сейчас у (президента Венесуэлы Николаса – ред.) Мадуро, любопытно, что всегда после этих обвинений уничтожается выборный материал", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством. "Показательны нападки на меня, когда прозвучало, что мы совместно с РФ будем бороться против "цветных революций" и иностранного вмешательства. Что может быть нормальнее того, что мы как малая страна просим помощи, чтобы остаться независимыми, чтобы здесь не происходила насильственная смена власти", - подчеркнул Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА). Сербский президент Александр Вучич ранее заявил, что получил официальную информацию из РФ о готовящемся в его стране государственном перевороте. Глава сербского государства добавил, что "те, кто мечтает что-то сделать", не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться.
https://ria.ru/20240811/serbiya-1965516881.html
https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html
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в мире, сербия, россия, венесуэла, александр вулин, александр вучич
В мире, Сербия, Россия, Венесуэла, Александр Вулин, Александр Вучич
Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией

Вице-премьер Вулин: Сербия и Россия вместе борются против цветных революций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Россия, конечно, может помочь Сербии, как и Сербия России. Не забывайте, что, возможно, первая "цветная революция" произошла 5 октября 2000 года в Сербии, когда была свергнута легитимная власть. У "цветных революций" один сценарий: всегда какие-то выборы, якобы "сфабрикованные", как сейчас у (президента Венесуэлы Николаса – ред.) Мадуро, любопытно, что всегда после этих обвинений уничтожается выборный материал", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.
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"Показательны нападки на меня, когда прозвучало, что мы совместно с РФ будем бороться против "цветных революций" и иностранного вмешательства. Что может быть нормальнее того, что мы как малая страна просим помощи, чтобы остаться независимыми, чтобы здесь не происходила насильственная смена власти", - подчеркнул Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА).
Сербский президент Александр Вучич ранее заявил, что получил официальную информацию из РФ о готовящемся в его стране государственном перевороте. Глава сербского государства добавил, что "те, кто мечтает что-то сделать", не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться.
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В миреСербияРоссияВенесуэлаАлександр ВулинАлександр Вучич
 
 
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