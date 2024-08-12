Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией
Вице-премьер Вулин: Сербия и Россия вместе борются против цветных революций
Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Россия, конечно, может помочь Сербии, как и Сербия России. Не забывайте, что, возможно, первая "цветная революция" произошла 5 октября 2000 года в Сербии, когда была свергнута легитимная власть. У "цветных революций" один сценарий: всегда какие-то выборы, якобы "сфабрикованные", как сейчас у (президента Венесуэлы Николаса – ред.) Мадуро, любопытно, что всегда после этих обвинений уничтожается выборный материал", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством.
"Показательны нападки на меня, когда прозвучало, что мы совместно с РФ будем бороться против "цветных революций" и иностранного вмешательства. Что может быть нормальнее того, что мы как малая страна просим помощи, чтобы остаться независимыми, чтобы здесь не происходила насильственная смена власти", - подчеркнул Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА).
Сербский президент Александр Вучич ранее заявил, что получил официальную информацию из РФ о готовящемся в его стране государственном перевороте. Глава сербского государства добавил, что "те, кто мечтает что-то сделать", не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться.
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