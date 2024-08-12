https://ria.ru/20240812/serbiya-1965583847.html

Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией

Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией - РИА Новости, 12.08.2024

Вице-премьер Сербии рассказал о цели сотрудничества с Россией

Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T03:20

2024-08-12T03:20

2024-08-12T03:20

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БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Сербия и Россия помогают друг другу в том, чтобы не допустить "цветных революций" и насильственной смены власти, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Россия, конечно, может помочь Сербии, как и Сербия России. Не забывайте, что, возможно, первая "цветная революция" произошла 5 октября 2000 года в Сербии, когда была свергнута легитимная власть. У "цветных революций" один сценарий: всегда какие-то выборы, якобы "сфабрикованные", как сейчас у (президента Венесуэлы Николаса – ред.) Мадуро, любопытно, что всегда после этих обвинений уничтожается выборный материал", - заявил замглавы правительства Сербии в разговоре с агентством. "Показательны нападки на меня, когда прозвучало, что мы совместно с РФ будем бороться против "цветных революций" и иностранного вмешательства. Что может быть нормальнее того, что мы как малая страна просим помощи, чтобы остаться независимыми, чтобы здесь не происходила насильственная смена власти", - подчеркнул Вулин, который ранее последовательно возглавлял минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА). Сербский президент Александр Вучич ранее заявил, что получил официальную информацию из РФ о готовящемся в его стране государственном перевороте. Глава сербского государства добавил, что "те, кто мечтает что-то сделать", не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться.

https://ria.ru/20240811/serbiya-1965516881.html

https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html

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в мире, сербия, россия, венесуэла, александр вулин, александр вучич