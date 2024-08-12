https://ria.ru/20240812/sela-1965739462.html

Глава Курской области рассказал, что происходит в приграничных селах

Глава Курской области рассказал, что происходит в приграничных селах - РИА Новости, 12.08.2024

Глава Курской области рассказал, что происходит в приграничных селах

Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, они занимаются военными частями, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:42

2024-08-12T15:42

2024-08-12T15:42

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334330_0:271:896:774_1920x0_80_0_0_69f78b9ec3dfa15c8f9def703ef11c69.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, они занимаются военными частями, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на оперативном совещании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , россия, владимир путин, безопасность