https://ria.ru/20240812/sela-1965739462.html
Глава Курской области рассказал, что происходит в приграничных селах
Глава Курской области рассказал, что происходит в приграничных селах - РИА Новости, 12.08.2024
Глава Курской области рассказал, что происходит в приграничных селах
Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, они занимаются военными частями, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:42
2024-08-12T15:42
2024-08-12T15:42
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, они занимаются военными частями, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на оперативном совещании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Владимир Путин, Безопасность
Глава Курской области рассказал, что происходит в приграничных селах
Смирнов: приграничные села в Курской области опустели, их занимают военные