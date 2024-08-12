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Российские саперы разработали алгоритм работы с немецкой миной - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/sapery-1965647770.html
Российские саперы разработали алгоритм работы с немецкой миной
Российские саперы разработали алгоритм работы с немецкой миной - РИА Новости, 12.08.2024
Российские саперы разработали алгоритм работы с немецкой миной
Саперы Вооруженных сил России изучили мину АТ2 производства Германии и разработали алгоритм действия при работе с ней, рассказал РИА Новости инструктор, офицер... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:12
2024-08-12T11:12
специальная военная операция на украине
россия
германия
херсонская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России изучили мину АТ2 производства Германии и разработали алгоритм действия при работе с ней, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской области с позывным "Рубин". "В качестве учебного пособия у нас представлена мина АТ2, которая часто встречается на территории Запорожской области, а именно на линии боевого соприкосновения… Для саперных подразделений данные боеприпасы представляют опасность. Но сейчас эти боеприпасы изучены, саперы научились работать с данными взрывоопасными предметами, имеют представление, что делать в случае обнаружения и какие способы необходимы для уничтожения", - сказал "Рубин".
https://ria.ru/20240812/sapery-1965587634.html
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россия, германия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Херсонская область
Российские саперы разработали алгоритм работы с немецкой миной

Саперы ВС России разработали алгоритм работы с немецкой миной АТ2

© РИА НовостиРоссийский сапер в Курской области
Российский сапер в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости
Российский сапер в Курской области
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России изучили мину АТ2 производства Германии и разработали алгоритм действия при работе с ней, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской области с позывным "Рубин".
«
"В качестве учебного пособия у нас представлена мина АТ2, которая часто встречается на территории Запорожской области, а именно на линии боевого соприкосновения… Для саперных подразделений данные боеприпасы представляют опасность. Но сейчас эти боеприпасы изучены, саперы научились работать с данными взрывоопасными предметами, имеют представление, что делать в случае обнаружения и какие способы необходимы для уничтожения", - сказал "Рубин".
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