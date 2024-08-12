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Российские саперы устраняют последствия обстрелов в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 12.08.2024 (обновлено: 08:29 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/sapery-1965587634.html
Российские саперы устраняют последствия обстрелов в Курской области
Российские саперы устраняют последствия обстрелов в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Российские саперы устраняют последствия обстрелов в Курской области
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Север" в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:03
2024-08-12T08:29
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Север" в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщило в понедельник Минобороны России. "Специалисты инженерно-саперных подразделений группировки войск "Север" продолжают проводить гуманитарное разминирование и устранять последствия преступных обстрелов киевского режима населенных пунктов в приграничном районе Курской области. На кадрах уничтожение боеприпаса ВСУ, обнаруженного саперами группировки войск "Север" на проселочной дороге", — говорится в сообщении. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ежедневно проводят разведку и уничтожение боеприпасов и суббоеприпасов, применяемых украинскими формированиями для обстрелов приграничных территорий. Для проведения сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов (ВОП) задействовано несколько мобильных групп. Саперы проверяют территорию метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, неразорвавшиеся поражающие элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов. Все обнаруженные ВОП транспортируются на специализированный полигон или уничтожаются на месте накладным зарядом.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240811/kursk-1965558334.html
https://ria.ru/20240812/frg-1965584859.html
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа саперов группировки "Север" в приграничье Курской области
Саперы группировки "Север" ведут разминирование в приграничье Курской области. Кадры с их работой публикует Минобороны.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские саперы устраняют последствия обстрелов в Курской области

МО: саперы группировки "Север" ведут разминирование у границы в Курской области

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Север" в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Специалисты инженерно-саперных подразделений группировки войск "Север" продолжают проводить гуманитарное разминирование и устранять последствия преступных обстрелов киевского режима населенных пунктов в приграничном районе Курской области. На кадрах уничтожение боеприпаса ВСУ, обнаруженного саперами группировки войск "Север" на проселочной дороге", — говорится в сообщении.
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11 августа, 21:01
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ежедневно проводят разведку и уничтожение боеприпасов и суббоеприпасов, применяемых украинскими формированиями для обстрелов приграничных территорий.
Для проведения сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов (ВОП) задействовано несколько мобильных групп.
Саперы проверяют территорию метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, неразорвавшиеся поражающие элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов.
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Все обнаруженные ВОП транспортируются на специализированный полигон или уничтожаются на месте накладным зарядом.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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