https://ria.ru/20240812/sapery-1965587634.html

Российские саперы устраняют последствия обстрелов в Курской области

Российские саперы устраняют последствия обстрелов в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Российские саперы устраняют последствия обстрелов в Курской области

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Север" в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T05:03

2024-08-12T05:03

2024-08-12T08:29

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Север" в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщило в понедельник Минобороны России. "Специалисты инженерно-саперных подразделений группировки войск "Север" продолжают проводить гуманитарное разминирование и устранять последствия преступных обстрелов киевского режима населенных пунктов в приграничном районе Курской области. На кадрах уничтожение боеприпаса ВСУ, обнаруженного саперами группировки войск "Север" на проселочной дороге", — говорится в сообщении. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ежедневно проводят разведку и уничтожение боеприпасов и суббоеприпасов, применяемых украинскими формированиями для обстрелов приграничных территорий. Для проведения сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов (ВОП) задействовано несколько мобильных групп. Саперы проверяют территорию метр за метром, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, неразорвавшиеся поражающие элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов. Все обнаруженные ВОП транспортируются на специализированный полигон или уничтожаются на месте накладным зарядом.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли до 1350 военнослужащих, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.В воскресенье ведомство сообщило, что российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240811/kursk-1965558334.html

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Работа саперов группировки "Север" в приграничье Курской области Саперы группировки "Север" ведут разминирование в приграничье Курской области. Кадры с их работой публикует Минобороны. 2024-08-12T05:03 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф