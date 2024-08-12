https://ria.ru/20240812/samolet-1965271252.html

Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16

Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16 - РИА Новости, 12.08.2024

Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16

Расчет ПВО на линии фронта готовы "встречать" американские истребители F-16, переданные Украине, это теперь желанная цель, рассказал РИА Новости офицер расчета... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:00

2024-08-12T07:00

2024-08-12T07:00

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

москва

f-16

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчет ПВО на линии фронта готовы "встречать" американские истребители F-16, переданные Украине, это теперь желанная цель, рассказал РИА Новости офицер расчета ПВО с позывным Стаф.Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил в Telegram, что на Херсонском направлении заметили истребители F-16. Он выразил уверенность, что скоро всех их собьют и уничтожат, все они станут экспонатами на Поклонной горе в Москве."Это сравнительно простая цель. Во-первых, ту же крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем. Возможности нашей ПВО значительно выросли", - отметил Стаф.Во-вторых, экипажи зенитно-ракетных комплексов, по его словам, досконально изучали F-16 еще в училищах. Этот самолет, отметил офицер, принят на вооружение уже давно - еще в 1978 году. К тому же Киев, судя опубликованным фото и заявлениям официальных лиц, получил версию F-16A/B, которая уступает по функционалу более современным образцам, которые на вооружении у США.

https://ria.ru/20240808/general-1964846656.html

украина

херсонская область

москва

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украина, херсонская область , москва, f-16