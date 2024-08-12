Рейтинг@Mail.ru
Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16 - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/samolet-1965271252.html
Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16
Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16 - РИА Новости, 12.08.2024
Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16
Расчет ПВО на линии фронта готовы "встречать" американские истребители F-16, переданные Украине, это теперь желанная цель, рассказал РИА Новости офицер расчета... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:00
2024-08-12T07:00
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
москва
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093705_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2c5ca06f495bb6181c88552dba95766f.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчет ПВО на линии фронта готовы "встречать" американские истребители F-16, переданные Украине, это теперь желанная цель, рассказал РИА Новости офицер расчета ПВО с позывным Стаф.Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил в Telegram, что на Херсонском направлении заметили истребители F-16. Он выразил уверенность, что скоро всех их собьют и уничтожат, все они станут экспонатами на Поклонной горе в Москве."Это сравнительно простая цель. Во-первых, ту же крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем. Возможности нашей ПВО значительно выросли", - отметил Стаф.Во-вторых, экипажи зенитно-ракетных комплексов, по его словам, досконально изучали F-16 еще в училищах. Этот самолет, отметил офицер, принят на вооружение уже давно - еще в 1978 году. К тому же Киев, судя опубликованным фото и заявлениям официальных лиц, получил версию F-16A/B, которая уступает по функционалу более современным образцам, которые на вооружении у США.
https://ria.ru/20240808/general-1964846656.html
украина
херсонская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093705_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7cd098c29bb974dd3808e14be00c4fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, херсонская область , москва, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Москва, F-16
Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16

Офицер ПВО Стаф: переданные Украине F-16 уязвимы по двум причинам

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчет ПВО на линии фронта готовы "встречать" американские истребители F-16, переданные Украине, это теперь желанная цель, рассказал РИА Новости офицер расчета ПВО с позывным Стаф.
Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил в Telegram, что на Херсонском направлении заметили истребители F-16. Он выразил уверенность, что скоро всех их собьют и уничтожат, все они станут экспонатами на Поклонной горе в Москве.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине
8 августа, 10:19
"Это сравнительно простая цель. Во-первых, ту же крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем. Возможности нашей ПВО значительно выросли", - отметил Стаф.
Во-вторых, экипажи зенитно-ракетных комплексов, по его словам, досконально изучали F-16 еще в училищах. Этот самолет, отметил офицер, принят на вооружение уже давно - еще в 1978 году. К тому же Киев, судя опубликованным фото и заявлениям официальных лиц, получил версию F-16A/B, которая уступает по функционалу более современным образцам, которые на вооружении у США.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьМоскваF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала