https://ria.ru/20240812/samolet-1965271252.html
Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16
Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16 - РИА Новости, 12.08.2024
Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16
Расчет ПВО на линии фронта готовы "встречать" американские истребители F-16, переданные Украине, это теперь желанная цель, рассказал РИА Новости офицер расчета... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T07:00
2024-08-12T07:00
2024-08-12T07:00
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
москва
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093705_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2c5ca06f495bb6181c88552dba95766f.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчет ПВО на линии фронта готовы "встречать" американские истребители F-16, переданные Украине, это теперь желанная цель, рассказал РИА Новости офицер расчета ПВО с позывным Стаф.Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил в Telegram, что на Херсонском направлении заметили истребители F-16. Он выразил уверенность, что скоро всех их собьют и уничтожат, все они станут экспонатами на Поклонной горе в Москве."Это сравнительно простая цель. Во-первых, ту же крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем. Возможности нашей ПВО значительно выросли", - отметил Стаф.Во-вторых, экипажи зенитно-ракетных комплексов, по его словам, досконально изучали F-16 еще в училищах. Этот самолет, отметил офицер, принят на вооружение уже давно - еще в 1978 году. К тому же Киев, судя опубликованным фото и заявлениям официальных лиц, получил версию F-16A/B, которая уступает по функционалу более современным образцам, которые на вооружении у США.
https://ria.ru/20240808/general-1964846656.html
украина
херсонская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093705_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7cd098c29bb974dd3808e14be00c4fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, херсонская область , москва, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Москва, F-16
Российский офицер указал на неочевидную уязвимость F-16
Офицер ПВО Стаф: переданные Украине F-16 уязвимы по двум причинам
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Расчет ПВО на линии фронта готовы "встречать" американские истребители F-16, переданные Украине, это теперь желанная цель, рассказал РИА Новости офицер расчета ПВО с позывным Стаф.
Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области
Павел Филипчук сообщил в Telegram
, что на Херсонском направлении заметили истребители F-16. Он выразил уверенность, что скоро всех их собьют и уничтожат, все они станут экспонатами на Поклонной горе в Москве
.
"Это сравнительно простая цель. Во-первых, ту же крылатую ракету, идущую на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, поразить гораздо сложнее. Но мы и их успешно сбиваем. Возможности нашей ПВО значительно выросли", - отметил Стаф.
Во-вторых, экипажи зенитно-ракетных комплексов, по его словам, досконально изучали F-16 еще в училищах. Этот самолет, отметил офицер, принят на вооружение уже давно - еще в 1978 году. К тому же Киев, судя опубликованным фото и заявлениям официальных лиц, получил версию F-16A/B, которая уступает по функционалу более современным образцам, которые на вооружении у США.