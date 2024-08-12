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Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке
Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке
ВСУ обстреляли "Водоканал" в Каховке, в результате атаки один мужчина получил осколочные ранения головы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:48
2024-08-12T17:48
2024-08-12T17:56
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владимир сальдо
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли "Водоканал" в Каховке, в результате атаки один мужчина получил осколочные ранения головы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Киевские боевики обстреляли "Водоканал" в Каховке. В результате террористического удара по гражданскому объекту один сотрудник предприятия — мужчина 1981 года рождения — получил осколочные ранения головы. Его доставили в местную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что также противник обстрелял спецтехнику "Водоканала".
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке
Сальдо: киевские боевики обстреляли "Водоканал" в Каховке, пострадал мужчина