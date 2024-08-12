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Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке

Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке - РИА Новости, 12.08.2024

Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке

ВСУ обстреляли "Водоканал" в Каховке, в результате атаки один мужчина получил осколочные ранения головы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:48

2024-08-12T17:48

2024-08-12T17:56

специальная военная операция на украине

происшествия

каховка

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли "Водоканал" в Каховке, в результате атаки один мужчина получил осколочные ранения головы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Киевские боевики обстреляли "Водоканал" в Каховке. В результате террористического удара по гражданскому объекту один сотрудник предприятия — мужчина 1981 года рождения — получил осколочные ранения головы. Его доставили в местную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что также противник обстрелял спецтехнику "Водоканала".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

каховка

херсонская область

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происшествия, каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины