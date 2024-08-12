Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 12.08.2024 (обновлено: 17:56 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/saldo-1965778678.html
Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке
Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке - РИА Новости, 12.08.2024
Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке
ВСУ обстреляли "Водоканал" в Каховке, в результате атаки один мужчина получил осколочные ранения головы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T17:48
2024-08-12T17:56
специальная военная операция на украине
происшествия
каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965778825_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_4baeb480bb57f8cef021d7b0a07f310a.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли "Водоканал" в Каховке, в результате атаки один мужчина получил осколочные ранения головы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Киевские боевики обстреляли "Водоканал" в Каховке. В результате террористического удара по гражданскому объекту один сотрудник предприятия — мужчина 1981 года рождения — получил осколочные ранения головы. Его доставили в местную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что также противник обстрелял спецтехнику "Водоканала".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965778825_0:1:1281:961_1920x0_80_0_0_8893bd5712c157e44328be72ad6d2fca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли "Водоканал" в Каховке

Сальдо: киевские боевики обстреляли "Водоканал" в Каховке, пострадал мужчина

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ "Водоканала" в Каховке Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ Водоканала в Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ "Водоканала" в Каховке Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли "Водоканал" в Каховке, в результате атаки один мужчина получил осколочные ранения головы, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Киевские боевики обстреляли "Водоканал" в Каховке. В результате террористического удара по гражданскому объекту один сотрудник предприятия — мужчина 1981 года рождения — получил осколочные ранения головы. Его доставили в местную больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также противник обстрелял спецтехнику "Водоканала".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала