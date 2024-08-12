Руководство Курской области не знает о судьбе двух тысяч человек
Врио главы Курской области Смирнов: власти не знают о судьбе двух тысяч человек
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Руководство Курской области не знает о судьбе 2 тысяч человек, которые проживают в 28 населённых пунктах, контролируемых боевиками ВСУ, доложил президенту России Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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"Двадцать восемь населённых пунктов находятся в этой зоне, это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем", — сообщил Смирнов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.