https://ria.ru/20240812/rukovodstvo-1965733548.html

Руководство Курской области не знает о судьбе двух тысяч человек

Руководство Курской области не знает о судьбе двух тысяч человек - РИА Новости, 12.08.2024

Руководство Курской области не знает о судьбе двух тысяч человек

Руководство Курской области не знает о судьбе 2 тысяч человек, которые проживают в 28 населённых пунктах, контролируемых боевиками ВСУ, доложил президенту... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:26

2024-08-12T15:26

2024-08-12T15:26

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Руководство Курской области не знает о судьбе 2 тысяч человек, которые проживают в 28 населённых пунктах, контролируемых боевиками ВСУ, доложил президенту России Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов. "Двадцать восемь населённых пунктов находятся в этой зоне, это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем", — сообщил Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины